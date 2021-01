Bourges est désormais la seule équipe encore invaincue en Ligue Féminine de basketball. A l’occasion d’un match en retard de la 10eme journée du championnat, les Tango ont profité de leur déplacement sur le parquet de Basket Landes pour mettre un terme à l’invincibilité des coéquipières de Céline Dumerc, qui est devenue à cette occasion la première joueuse à atteindre la barre des 500 matchs disputés en championnat. Après une entame accrochée, les coéquipières de Nevena Jovanovic (18 points) ont signé un 8-0 pour creuser un premier écart tout aussi rapidement effacé par les Berruyères. Toutefois, les Landaises n’ont pas relâché leur effort et, après avoir compté onze points d’avance, ont conclu la première période avec une marge de neuf longueurs.

Début de deuxième mi-temps cauchemar pour Basket Landes

Un avantage qui a fondu comme neige au soleil dès l’entame du troisième quart-temps. Mieux revenues sur le parquet de l’Espace François-Mitterand de Mont-de-Marsan, les Tango ont infligé un 10-0 en cinq minutes pour changer le cours du match. Si Basket Landes a su reprendre l’avantage en tout début de quatrième quart-temps, ce sont bien les coéquipières de Magali Mendy (15 points, 5 rebonds) qui ont contrôlé les opérations mais sans jamais mettre un terme au suspense. C’est finalement avec une marge de cinq longueurs que Bourges signe sa neuvième victoire en autant de matchs cette saison (61-66). Basket Landes, avec cette première défaite en championnat, compte désormais trois longueurs de retard sur les Tango.



BASKET - LIGUE FEMININE / 10EME JOURNEE

Vendredi 6 novembre 2020

ASVEL - Landerneau : 77-82



Samedi 28 novembre 2020

Nantes - Charleville-Mézières : 66-79

Villeneuve-d'Ascq - Tarbes : 75-70

Lattes-Montpellier - La Roche-sur-Yon : 74-78

Charnay - Saint-Amand : 72-73



Samedi 9 janvier 2021

Basket Landes - Bourges : 61-66

Villeneuve d’Ascq double Landerneau, Saint-Amand-les-Eaux dans la zone rouge

Cette journée de samedi a également permis de conclure la 8eme journée, démarrée en novembre dernier. A cette occasion, un autre duel de haut de tableau était au programme entre Villeneuve d’Ascq et Landerneau. Troisièmes au coup d’envoi, les Bretonnes ont manqué leur retour à la compétition. Les coéquipières d’Ezinne Kalu (23 points) ont été menées au score quasiment tout le match, Villeneuve d’Ascq profitant d’un troisième quart-temps de haute volée pour compter jusqu’à 17 points d’avance. Peut-être grisées par cet avantage, Sandra Ygueravide Viana (19 points) et ses coéquipières ont vu Landerneau revenir à moins de dix points dans le dernier quart-temps mais ce sont bien les Nordistes qui ont eu le dernier mot et s’imposent de sept longueurs (76-69) pour reprendre la troisième place à Landerneau. Autre affrontement entre équipes proches au classement, le match entre Nantes-Rezé et Saint-Amand-les-Eaux a vu les joueuses de Loire-Atlantique prendre un net ascendant après le repos pour s’imposer, au final, de seize longueurs (70-54). Un résultat qui voit les joueuses du Hainaut retomber à la neuvième place, soit dans la zone rouge, au bénéfice de... Nantes-Rezé, qui sort la tête de l’eau avec ce deuxième succès de la saison.

Lattes-Montpellier freine l’ASVEL, La Roche-sur-Yon proche du podium

Le dernier choc au programme de ce samedi en Ligue Féminine opposait Lattes-Montpellier, qui restait sur trois défaites de suite fin 2020, et l’ASVEL, qui enchaîné cinq victoires après ses deux défaites inaugurales. Une rencontre qui n’a pas permis de confirmer ces séries car ce sont les Héraultaises qui ont eu le dernier mot sur leur parquet. Il a toutefois fallu attendre le deuxième quart-temps pour voir les coéquipières de Julie Allemand (14 points, 6 rebonds, 8 passes) prendre plus de dix points d’avance. Les Villeurbannaises, emmenées par l’inévitable Marine Johannès (28 points), ont réagi en début de troisième quart-temps pour revenir à quatre longueurs avant de prendre un nouvel éclat et d’entamer les dix dernières minutes 19 points derrière le BLMA. Dix dernières minutes qui n’ont pas permis à l’ASVEL d’inverser la tendance avec une défaite de seize longueurs (86-70) qui éloigne les Rhodaniennes du podium quand Lattes-Montpellier a su relever la tête pour lancer 2021 de la meilleure des manières. Le podium, La Roche-sur-Yon peut le regarder avec envie. A l’occasion de la réception de la lanterne rouge, Tarbes, les Vendéennes ont pris leur temps mais les coéquipières de Kristina Higgins (25 points, 8 rebonds) ont patiemment pris le meilleur sur les Tarbaises pour une victoire de 21 longueurs (77-56). Un succès qui permet à La Roche-sur-Yon de remonter au quatrième rang, à une longueur de Villeneuve d’Ascq et de Basket Landes.



BASKET - LIGUE FEMININE / 8EME JOURNEE

Mercredi 25 novembre 2020

Charnay - Basket Landes : 69-72

Bourges - Charleville-Mézières : 72-68



Samedi 9 janvier 2021

Villeneuve d’Ascq - Landerneau : 76-69

Nantes - Saint-Amand-les-Eaux : 70-54

Lattes-Montpellier - ASVEL : 86-70

La Roche-sur-Yon - Tarbes : 77-56