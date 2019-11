Ligue Féminine (J7) : L'ASVEL recolle à Lattes-Montpellier en tête du classement

Il n’y a plus d’équipe invaincue en Ligue Féminine de basketball ! Après six victoires de rang, les joueuses de Lattes-Montpellier ont quitté leur parquet avec le goût de la défaite, battues par Bourges. Emmenées par Elin Eldebrink (19 points) et Elodie Godin (13 points et 10 rebonds), les Tango ont fait la course en tête de bout en bout pour s’imposer de 17 longueurs (63-80) face aux coéquipières d’une Samantha Whitcomb bien trop esseulée (29 points). Une victoire qui permet à Bourges de revenir à un point de la tête et qui fait les affaires de l’ASVEL. Face à la lanterne rouge Charleville-Mézières, les Lyonnaises n’ont connu un moment d’inquiétude que lors d’un deuxième quart-temps qui n’a pas été maîtrisé. Les coéquipières de Marine Johannès (21 points, 6 rebonds) ont vu celles d’Endy Miyem (23 ponts) revenir à trois longueurs à la mi-temps avant d’accélérer pour s’imposer de dix points (89-79).

La Roche-sur-Yon répond présent

Cette cinquième victoire en sept journées des Berruyères leur permet de rester à hauteur de La Roche-sur-Yon à la quatrième place du classement. Les Vendéennes, malmenées par Saint-Amand-les-Eaux jusqu’à l’entame du dernier quart-temps, ont su accélérer dans le « money time », grâce notamment aux 17 points de Marielle Amant pour s’imposer de neuf longueurs (65-74). Tango et Vendéennes sont aussi à égalité de points avec Basket Landes. Les coéquipières de Marie-Eve Paget (17 points, 8 passes) n’ont pas eu à forcer leur talent pour dominer une équipe de Tarbes qui a marqué quasiment moitié moins de points (89-45). Landerneau suit à un point grâce à sa victoire face à Charnay (70-60), qui retombe dans ses travers après sa première victoire de la saison face à Charleville-Mézières lors de la journée précédente.



BASKET - LIGUE FEMININE / 7EME JOURNEE

Vendredi 29 novembre 2019

Villeneuve d'Ascq - Nantes-Rezé : 71-63



Samedi 30 novembre 2019

Lattes-Montpellier - Bourges : 63-80

ASVEL - Charleville-Mézières : 89-79

Landerneau - Charnay : 70-60

Basket Landes - Tarbes : 89-45

Saint-Amand-les-Eaux - La Roche-sur-Yon : 65-74