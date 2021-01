Ligue Féminine (J7) : Charnay renoue avec la victoire, Lattes-Montpellier confirme son regain de forme

Lattes-Montpellier retrouve des couleurs. Après avoir enchaîné trois défaites de suite fin 2020, les Héraultaises sont sur une autre dynamique en 2021. Après avoir fait chuter l’ASVEL, les coéquipières de Julie Allemand (13 points, 7 passes) ont fait de même à l’occasion de la réception de Tarbes en conclusion de la 7eme journée de Ligue Féminine. Mis à part une alerte en milieu de premier quart-temps, le BLMA a mené au score durant l’ensemble de la rencontre, creusant nettement l’écart dans le deuxième quart-temps pour compter jusqu’à 16 points d’avance. Les Tarbaises, emmenées par Margaux Galliou-Loko (17 points, 5 rebonds) ont réagi au retour des vestiaires mais sans parvenir à inverser la tendance. Lattes-Montpellier s’impose de quinze longueurs (80-65) et sort de la zone rouge.

Charnay sort de sa spirale négative

Et pour cela, le BLMA profite du revers de Nantes-Rezé sur le parquet de Charnay. Après leur victoire face à Saint-Amand-les-Eaux, les coéquipières de Kaleena Lewis (12 points) sont retombées dans leurs travers face à une des équipes les plus en difficulté cette saison. Avant cette rencontre, Charnay restait sur sept défaites consécutives en championnat... et semblait bien parti pour continuer sa série en comptant onze longueurs de retard dès le premier quart-temps. Mais, progressivement, les coéquipières de Meighan Simmons (22 points) et Vionise Pierre-Louis (21 points, 9 rebonds) ont réduit l’écart, retrouvant leur vestiaire avec seulement trois longueurs de retard. La bascule a eu lieu en début de troisième quart-temps et Nantes-Rezé a fini par exploser dans les dix dernières minutes. Charnay s’imposer de 18 points (76-58) et laisse à Tarbes la dernière place du classement.



BASKET - LIGUE FEMININE / 7EME JOURNEE

Mercredi 13 janvier 2021

ASVEL - Villeneuve d’Ascq : 85-68

Saint-Amand-les-Eaux - Bourges : 63-87

Charleville-Mézières - Basket Landes : 68-74

Landerneau - La Roche-sur-Yon : 83-75



Samedi 16 janvier 2021

Charnay - Nantes-Rezé : 76-58

Lattes-Montpellier - Tarbes : 80-65