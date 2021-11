Ligue Féminine (J6) : L'ASVEL et Villeneuve d'Ascq ne lâchent pas Charleville-Mézières

Charleville-Mézières est désormais lancé en Ligue Féminine. Battues lors de leur première sortie cette saison, les Flammes sont depuis intouchables et Charnay a pu en témoigner. Si les joueuses de Bourgogne ont rivalisé pendant le premier quart-temps, les coéquipières de Kankou Coulibaly (16 points) ont littéralement sombré dans le deuxième. Avec seulement six points marqué, Charnay a vu Charleville-Mézières prendre 18 points d’avance à la mi-temps. Sur leur lancée, Tima Pouye (18 points, 6 rebonds) et ses coéquipières ont continué d’appuyer pour dépasser les 30 points d’avance dans le dernier quart-temps. Les Flammes s’imposent au final de 32 longueurs (86-54) et conservent un point d’avance sur l’ASVEL. Les Rhodaniennes, pour leur part, se sont imposées à l’occasion de leur déplacement à La Roche-sur-Yon. Après un premier quart-temps indécis, les coéquipières de Marine Johannes (19 points) ont pris le large dans les dix minutes menant à la mi-temps. Si elles ont résisté, les Vendéennes ont ensuite craqué dans le dernier quart-temps malgré Tiffany Clarke (17 points). Au final, l’ASVEL remporte ce match de 34 points (61-95).

Villeneuve d’Ascq reste au contact

Toutefois, l’ASVEL voit Villeneuve d’Ascq rester à hauteur après sa facile victoire face à Tarbes. Un succès qui a commencé à se dessiner dans le deuxième quart-temps, qui a permis à l’ESBVA de retrouver son vestiaire avec douze points d’avance. C’est au retour sur le parquet que les coéquipières de Sandra Ygueravide Viana (19 points) ont porté une estocade définitive, menant de 27 points à dix minutes du terme de la rencontre. Un dernier quart-temps sous contrôle permet aux Nordistes de s’imposer de 31 longueurs (81-50) et de conserver la troisième place devant Basket Landes. Les championnes de France ont difficilement disposé de Saint-Amand-les-Eaux. En effet, les coéquipières de Sophie Cunningham (14 points) ont été accrochées durant toute la première moitié du match, avec un écart qui n’a jamais dépassé sept points. Les joueuses du Hainaut, quant à elles, ont résisté autant qu’elles ont pu, prenant un éclat à la fin du troisième quart-temps avant de lâcher totalement prise dans dix dernières minutes à sens unique. Basket Landes s’impose au finale de neuf points (79-70) après avoir mené de 17 points.

Landerneau et Bourges assurent

Landerneau, pour sa part, revient à hauteur de Basket Landes et La Roche-sur-Yon avec son succès sur Lattes-Montpellier. Les Gazelles ont pris les commandes dès la fin du premier quart-temps mais ont toutefois dû faire face à une belle résistance des Bretonnes qui n’ont compté qu’un point de retard au retour aux vestiaires. Haley Peters (17 points) et le BLMA ont repris l’avantage à l’entame du troisième quart-temps mais un 12-0 pour Landerneau a changé la donne. Les coéquipières de Teana Muldrow (16 points, 9 rebonds) ont très vite pris douze points d’avance mais ont tremblé avec les Héraultaises qui sont revenues à un point mais s’inclinent au final de six (74-68). Landerneau revient également à hauteur d’Angers, qui s’est lourdement incliné à domicile face à Bourges. Les Tango ont mené cette rencontre de bout en bout mais les coéquipières d’Iliana Rupert (17 points) ont dû attendre la fin du deuxième quart-temps pour se mettre à l’abri, avec quatorze points d’avance. La deuxième moitié de la rencontre a permis aux Berruyères de contrôler pour aller chercher une deuxième victoire de suite (63-80).



BASKET - LIGUE FEMININE / 6EME JOURNEE

Samedi 6 novembre 2021

Villeneuve d’Ascq - Tarbes : 81-50

Charleville-Mézières - Charnay : 86-54

Basket Landes - Saint-Amand-les-Eaux : 79-70

Angers - Bourges : 63-90

La Roche-sur-Yon - ASVEL : 61-95

Landerneau - Lattes-Montpellier : 74-68