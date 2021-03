Ligue Féminine (J6 et J17) : Basket Landes voit Bourges se rapprocher

Basket Landes sent le souffle de Bourges sur sa nuque. Leader de Ligue Féminine, les Landaises ont commis un véritable imper à l’occasion de la réception de Tarbes sur leur parquet. Après un premier quart-temps équilibré entre les deux formations, les Tarbaises ont creusé le trou au début du deuxième avec un 10-0 signé par les coéquipières de Regan Margarity (22 points, 11 rebonds) qui ont atteint la mi-temps avec sept longueurs d’avance. La réponse des coéquipières de Valériane Vukosavljevic (14 points, 5 rebonds) a été immédiate avec un troisième quart-temps réussi pour entamer les dix dernières minutes avec deux points d’avance. Toutefois, les Tarbaises ont repris l’ascendant pour s’imposer de quatre points (66-70). Un revers de Basket Landes qui fait les affaires de Bourges, qui a tout de même vu son invincibilité en danger face à Villeneuve d’Ascq. Car les Nordistes n’ont pas fait de complexes, menant de dix points à l’issue du premier quart-temps sans faiblir avant la mi-temps, atteinte avec huit points d’avance. Si Courtney Hunt (19 points, 5 rebonds) ont résisté au retour des vestiaires, les Tango ont su hausser le ton dans les dix dernières minutes. Les coéquipières d’Elin Eldebrink (26 points) s’imposent de cinq longueurs (81-76) et reviennent à un point des Landaises avec deux matchs en moins.

Lattes-Montpellier profite de la défaillance de La Roche-sur-Yon

Derrière le duo de tête, la lutte pour le podium reste acharnée avec Lattes-Montpellier qui a pris l’ascendant. Le BLMA, en déplacement sur le parquet de Nantes-Rezé a tout d’abord été accroché, mené d’un point après dix minutes de jeu. Mais les coéquipières de Ziomara Morrison (22 points, 8 rebonds) ont commencé à baisser de pied avant la mi-temps. Un temps faible au retour des vestiaires a permis aux Gazelles de mener de quatorze points mais, combatives, les Nantaises sont revenues à trois longueurs mais la fin de match a été plus compliquée face à Myisha Hines-Allen (30 points, 14 rebonds, 6 passes) et ses coéquipières qui s’imposent de 17 points (66-83). Si Lattes-Montpellier s’installe sur le podium, c’est en raison de la défaite de La Roche-sur-Yon sur le parquet de Saint-Amand-les-Eaux. Les joueuses du Hainaut ont su bien démarrer la rencontre, menant de trois points à l’issue du premier quart-temps avant de garder l’avantage jusqu’à la mi-temps, atteinte avec un avantage de six longueurs. Les coéquipières de Briana Day (25 points, 6 rebonds) ont gardé la main jusqu’à un trou d’air dans les dix dernières minutes. En effet, pour la première fois depuis le premier quart-temps, les Vendéennes ont su passer devant au tableau d’affichage mais les coéquipières de Tiffany Clarke (29 points) ont craqué pour s’incliner de neuf points (68-59) et reculer au sixième rang.

L’ASVEL se replace aux dépens de Charleville-Mézières

Un recul au classement qui s’explique également par la victoire, dans un match en retard de la 6eme journée, de l’ASVEL à Charleville-Mézières. Les Villeurbannaises ont entamé tambour battant cette rencontre avec un 13-0 dans les quatre premières minutes. Un début de match difficile que les Flammes ont eu du mal à corriger, les coéquipières de Jaime Nared (19 points, 9 rebonds) courant derrière au score tout au long du deuxième quart-temps avec jusqu’à 16 points de retard. La donne n’a pas changé au retour des vestiaires avec l’ASVEL, emmené par Folane Ekunwe (16 points, 11 rebonds), qui a abordé le dernier quart-temps avec une marge de 18 points. Et il fallait bien ça pour résister au retour de flamme de Charleville-Mézières. D’abord revenues à onze points, les joueuses de Romuald Yernaux qui ont fait feu de tout bois pour revenir à neuf points dans les derniers instants mais ça n’a pas suffi avec une victoire de l’ASVEL de huit longueurs (66-74), qui remonte au quatrième rang. Dans la deuxième moitié de tableau, Landerneau continue sa chute avec un troisième revers consécutif, sur le parquet de Charnay dans une rencontre longtemps en faveur des joueuses de Bourgogne avant un dernier quart-temps plus compliqué mais conclu avec un succès de neuf points (69-60) pour revenir à un point des Bretonnes.



BASKET - LIGUE FEMININE / 6EME JOURNEE

Samedi 24 octobre 2020

Lattes-Montpellier - Nantes-Rezé : 62-60

La Roche-sur-Yon - Saint-Amand-les-Eaux : 84-42



Dimanche 25 octobre 2020

Tarbes - Basket Landes : 59-75



Samedi 19 décembre 2020

Landerneau - Charnay : 74-52

Villeneuve d’Ascq - Bourges : 94-97



Mercredi 3 mars 2021

ASVEL - Charleville-Mézières : 66-74



BASKET - LIGUE FEMININE / 17EME JOURNEE

Mercredi 3 mars 2021

Saint-Amand-les-Eaux - La Roche-sur-Yon : 68-59

Basket Landes - Tarbes : 66-70

Bourges - Villeneuve d’Ascq : 81-76

Charnay - Landerneau : 69-60

Nantes-Rezé - Lattes-Montpellier : 66-83



Mercredi 21 avril 2021

20h00 : ASVEL - Charleville-Mézières