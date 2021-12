Ligue Féminine (J5) : Vainqueur de Basket Landes, Bourges remonte à la deuxième place

Pas concernées par la Coupe de France, Bourges et Basket Landes ont remis à jour le calendrier. Tango et Landaises se sont retrouvées ce dimanche pour un match en retard de la 5eme journée de Ligue Féminine. Si les joueuses de Julie Barennes ont fait la course en tête dans les premiers instants de la rencontre, Bourges a ensuite repris les commandes pour faire la course en tête tout au long du premier quart-temps. Toutefois, les Tango n’ont jamais su creuser un écart supérieur à quatre points et ont conclu ces dix minutes avec une avance limitée à une longueur. Une situation qui s’est poursuivie tout au long du deuxième quart-temps mais, grâce à un tir à trois points de Marie-Eve Paget (11 points, 5 rebonds, 5 passes)) à 17 secondes du buzzer, c’est Basket Landes qui a viré en tête à la mi-temps de deux longueurs.

Bourges s’impose à l’usure

Au retour sur leur parquet, les protégées d’Olivier Lafargue ont changé de braquet. Les coéquipières d’Iliana Rupert (16 points, 6 rebonds) ont signé un 10-0 qui leur a permis de reprendre le contrôle des opérations. Parvenant cette fois à garder à distance Basket Landes, les Tango ont abordé les dix dernières minutes de cette rencontre avec une marge de neuf points. Moins efficaces en attaque, les coéquipières de Regan Margarity (18 points, 8 rebonds) ont vu l’écart se creuser tout au long du quatrième quart-temps. Bourges s’impose au final de quatorze points (76-62). Une cinquième victoire de suite qui permet aux Tango de s’emparer de la deuxième place du classement, à égalité de points avec Charleville-Mézières et l’ASVEL.



BASKET - LIGUE FEMININE / 5EME JOURNEE

Samedi 30 octobre 2021

Lattes-Montpellier - La Roche-sur-Yon : 86-70

Charnay - Landerneau : 87-74

ASVEL - Angers : 90-57

Saint-Amand-les-Eaux - Villeneuve d’Ascq : 60-63

Tarbes - Charleville-Mézières : 69-71



Dimanche 5 décembre 2021

Bourges - Basket Landes : 76-62