Ligue Féminine (J5) : Le choc face à Lattes-Montpellier remporté par Bourges

Déséquilibrée à la lecture du classement, l’affiche de la 5eme journée de Ligue Féminine s’est avérée très indécise. Dernier du classement, Lattes-Montpellier a donné du fil à retordre à Bourges. Les Héraultaises ont pris le meilleur départ, menant de sept points après trois minutes de jeu. Les Tango ont alors répondu en effaçant ce retard pour mieux prendre un nouvel éclat pour se retrouver menées de cinq longueurs après dix minutes de jeu. Emmené par Cheyenne Parker (18 points), le BLMA a tenu la dragée haute aux Berruyères mais ces dernières ont retrouvé leur jeu pour atteindre la mi-temps avec un avantage de deux longueurs. Au retour sur le parquet, les deux équipes se sont rendu coup pour coup avec Lattes-Montpellier qui a creusé un écart de cinq points qui a très rapidement fondu.

Bourges a eu chaud jusqu’au bout

Bourges a, en effet, terminé le troisième quart-temps sur un 12-2 qui a permis aux coéquipières d’Isabelle Yacoubou (20 points, 11 rebonds) et Alix Duchet (20 points, 5 rebonds) de prendre le large et d'aborder les dix dernières minutes avec cinq longueurs d’avance. Très vite dans ce dernier quart-temps, l’écart a gonflé à onze longueurs pour les Tango, qui n’ont pourtant jamais été à l’abri. Un 5-0 dans la foulée a laissé les Héraultaises en vue, elles qui sont même revenues à deux points avec quatorze secondes à jouer. Un dernier lancer franc de Magali Mendy (10 points) a permis à Bourges de sceller le sort du match pour leur septième victoire en autant de matchs cette saison (74-71). Batues pour la quatrième fois en six matchs et la troisième fois de suite, les joueuses de Lattes-Montpellier restent à la dernière place.



BASKET - LIGUE FEMININE / 5EME JOURNEE

Vendredi 16 octobre 2020

Nantes - Tarbes : 70-67



Samedi 17 octobre 2020

Charleville-Mézières - Landerneau : 93-71

Saint-Amand - Villeneuve d'Ascq : 47-63



Mercredi 16 décembre 2020

Bourges - Lattes-Montpellier : 74-71



Samedi 30 janvier 2021

20h00 : Charnay - La Roche-sur-Yon

20h00 : Basket Landes - ASVEL