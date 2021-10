Ligue Féminine (J3) : Première victoire de la saison pour l'ASVEL et Tarbes

Cette fois, l’ASVEL tient sa première victoire de la saison ! Battue lors de ses deux premières sorties de la saison en Ligue Féminine face à Landerneau et Charleville-Mézières puis pour ses débuts en Eurocoupe, la section féminine du club villeurbannais a pris le meilleur sur Villeneuve d’Ascq… mais ça ne s’est pas fait sans douleur. Une rencontre que les coéquipières de Marieme Badiane (17 points, 8 rebonds) ont très bien démarré, notamment en défense. Ne concédant que quatre points en six minutes, l’ASVEL a creusé un écart de seize longueurs qui s’est effrité en fin de premier quart-temps. Toutefois, les Rhodaniennes ont serré le jeu pour retrouver leur vestiaire avec douze points d’avance. Une tendance qui s’est confirmée dans les dix minutes suivant le repos mais, comme face aux Estudiantes Madrid sur la scène européenne, les joueuses de Pierre Vincent ont perdu leurs moyens dans le dernier quart-temps. Ne marquant que deux points en sept minutes, les Villeurbannaises ont vu les coéquipières de Sandra Ygueravide Viana (18 points) revenir à hauteur. Une fin de match électrique a toutefois vu un lancer franc de Julie Allemand (1 point, 5 rebonds, 5 passes) permettre à l’ASVEL de s’imposer (60-59) et peut-être lancer sa saison.

Tarbes décolle également

Une première victoire en Ligue Féminine, c’est également ce que Tarbes a obtenu à l’occasion de la réception de La Roche-sur-Yon. Dominées par Basket Landes puis Angers, les joueuses de Bigorre ont su créer un écart de six longueurs dès le premier quart-temps mais, sous l’impulsion de Tiffany Clarke (18 points, 7 rebonds), le Vendéennes ont su serrer le jeu et reprendre l’ascendant, notamment grâce à un 15-3 en milieu de deuxième quart-temps. Un avantage de six points qui a toutefois fondu avant la mi-temps, atteinte avec un seul point d’avance pour La Roche-sur-Yon. Le chassé-croisé entre les deux formations s’est poursuivi au retour des vestiaires mais c’est Tarbes, emmené par Clémentine Samson (24 points) et Ana Tadic (20 points, 7 rebonds, 5 passes) qui a abordé les dix dernières minutes avec un fin matelas de cinq points. Ce n’était pas suffisant pour avoir de la sérénité et les Tarbaises l’ont vite compris quand les Vendéennes sont repassées devant avec quatre minutes à jouer. La fin de match a été un question de séries. Le 6-0 de La Roche-sur-Yon a répondu au 11-0 de Tarbes. Mais ce sont ces dernières qui ont eu le dernier mot pour un succès de cinq points (83-76) et la première défaite pour le club vendéen cette saison.



BASKET - LIGUE FEMININE / 3EME JOURNEE

Samedi 16 octobre 2021

Lattes-Montpellier - Basket Landes : 66-75

Charnay - Angers : 75-70

St-Amand - Landerneau : 61-58 ap

Bourges - Charleville-Mézières : 71-76



Dimanche 17 octobre 2021

Tarbes - La Roche-sur-Yon : 83-78

ASVEL - Villeneuve d’Ascq : 60-59