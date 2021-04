Ligue Féminine (J21) : Basket Landes met fin à l'invincibilité de Bourges, l’ASVEL reste troisième

Bourges a fini par céder. Après 19 victoires consécutives depuis le début de la saison, les Tango ont subi leur premier revers en championnat à l’occasion de la réception de Basket Landes. Les joueuses d’Olivier Lafargue ont bien démarré, faisant la course en tête pendant tout le premier quart-temps mais les coéquipières d’Alexia Chartereau (15 points) ont baissé de pied avant la mi-temps, permettant aux Landaises de se rapprocher avant de passer devant à la mi-temps grâce à un tir à trois points de Marie-Eve Paget (9 points) à 30 secondes du buzzer. Un temps revenues à hauteur, les Berruyères ont subi un éclat avec un 8-0 qui a redonné de l’air à Basket Landes. Avec douze points d’avance en milieu de quatrième quart-temps, les coéquipières de Lidija Turcinovic (13 points, 5 rebonds) ont vu les Tango revenir à trois points mais une fin de match contrôlée leur permet de s’imposer de sept points (62-69) et de revenir à trois points de Bourges, qui compte toujours un match en moins.

L’ASVEL garde la main pour la troisième place

Derrière le duo de tête, la lutte continue de faire rage pour la troisième place. A ce petit jeu, l’ASVEL a su garder l’avantage. En déplacement à Landerneau, les Rhodaniennes ont attendu le début de la deuxième mi-temps pour creuser un premier écart significatif. Les coéquipières de Sara Chevaugeon (18 points) n’ont pas cédé de terrain dans les dix dernières minutes pour s’imposer de onze points (72-83), leur quatrième victoire de suite. Dans le même temps, Villeneuve d’Ascq a assuré l’essentiel sur le parquet de Tarbes. Si les coéquipières de Jamie Scott (21 points) ont pris la main d’entrée, menant de douze points en fin de première période, la fin du troisième quart-temps a été charnière avec un 14-0 qui a totalement relancé les Nordistes. Emmené par Haley Peters (25 points, 6 rebonds), Villeneuve d’Ascq a su tenir pour s’imposer de six points (63-69) et rester à un point de l’ASVEL et quatre de Basket Landes.

Lattes-Montpellier réduit l’écart

Mais le perdant de cette 21eme journée est La Roche-sur-Yon. Les Vendéennes se sont lourdement inclinées sur leur parquet face à Lattes-Montpellier. Si les deux premiers quart-temps ont été accrochés entre les deux formations, les coéquipières de Myisha Hines-Allen (17 points) ont tout d’abord vu leur avance de treize points fondre avant de signer un 16-2 pour creuser l’écart. Sans couper leur effort, les Gazelles s’imposent de 20 points (66-86) et reviennent à un point de leur victime du soir. En bas de tableau, Saint-Amand-les-Eaux est retombé dans ses travers, s’inclinant face à Charnay (65-75) après deux victoires de suite alors que Charleville-Mézières a profité de la réception de la lanterne rouge Nantes-Rezé pour renouer avec la victoire (78-76) après quatre défaites de suite.



BASKET - LIGUE FEMININE / 21EME JOURNEE

Samedi 3 avril 2021

Saint-Amand-les-Eaux - Charnay : 65-75

Bourges - Basket Landes : 62-69

Charleville-Mézières - Nantes-Rezé : 78-76

La Roche-sur-Yon - Lattes-Montpellier : 66-86

Tarbes - Villeneuve d’Ascq : 63-69

Landerneau - ASVEL : 72-83