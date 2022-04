Ligue Féminine (J20) : Vainqueur de Lattes-Montpellier, l'ASVEL redevient dauphin

Après Villeneuve d’Ascq ce vendredi puis Basket Landes ce samedi, c’est l’ASVEL qui termine le week-end à la deuxième place du classement. Pour cela, les joueuses de Pierre Vincent ont pris le meilleur sur Lattes-Montpellier lors de l’affiche de clôture de la 20eme journée. Si les coéquipières de Kayla Alexander (23 points, 9 rebonds) ont pris le meilleur départ, les Gazelles ne se sont pas laissées être distancé, parvenant à repasse devant au tableau d’affichage, elles ont finalement conclu les dix premières minutes avec deux longueurs de retard, la faute à un dernier tir à trois points d’Aleksandra Crvendakic (3 points, 5 rebonds). Alors que le club héraultais est parvenu à reprendre l’avantage dans le deuxième quart-temps, l’ASVEL a ensuite haussé le ton pour prendre jusqu’à huit points d’avance. Un écart réduit à seulement six unités au moment de retrouver les vestiaires.

L’ASVEL a géré puis s’est détaché

Le début de la deuxième mi-temps a tout d’abord vu les deux équipes rivaliser. Grâce notamment à Sydney Wallace (21 points), le BLMA n’a pas sombré, restant toujours sous la barre des dix points durant le troisième quart-temps. Toutefois, les dix dernières minutes n’ont pas été du même acabit. Grâce à un 9-0 dès l’entame du quatrième quart-temps, l’ASVEL s’est rapproché des 20 points d’avance. Une barre qui n’a finalement pas été franchie par les Rhodaniennes. Gérant au mieux la fin de la rencontre, les coéquipières de Marine Johannès (12 points) s’imposent de 17 longueurs (77-60). Une victoire qui leur permet de revenir à hauteur de Basket Landes et Villeneuve d’Ascq au nombre de points mais de prendre l’avantage que les Landaises et les Nordistes. Après deux victoires de suite, Lattes-Montpellier retombe dans ses travers et voit Tarbes se rapprocher dans la course aux places en phase finale.



BASKET - LIGUE FEMININE/ 20EME JOURNEE

Vendredi 15 avril 2022

Villeneuve d'Ascq - La Roche-sur-Yon : 75-67



Samedi 16 avril 2022

Charnay - Bourges : 70-76

Tarbes - Saint-Amand-les-Eaux : 76-63

Basket Landes - Angers : 89-74

Landerneau - Charleville-Mézières : 56-64



Dimanche 17 avril 2022

ASVEL - Lattes-Montpellier : 77-60