Ligue Féminine (J2 et J4) : Invincibilité prolongée pour Bourges, l'ASVEL assure et La Roche-sur-Yon surprend Charleville-Mézières

La Ligue Féminine de basketball continue de mettre à jour son calendrier. Pour le compte de la 2eme journée, Bourges devait se déplacer sur le parquet de Landerneau et les Tango ont profité de l’occasion pour poursuivre leur invincibilité en championnat. Si les dix premières minutes ont vu les coéquipières d’Ezinne Kalu (15 points, 5 rebonds) résister, les Berruyères ont haussé le ton avant la mi-temps, atteinte avec quatorze points d’avance. Au retour sur le parquet, les coéquipières d’Alexia Chartereau (23 points, 5 rebonds) ont maintenu les Bretonnes à plus de dix longueurs mais elles ont commencé à faillir à l’approche du dernier quart-temps. Plus agressives, les Bretonnes sont revenues à six longueurs mais n’ont jamais pu se rapprocher plus et s’inclinent au final de douze longueurs (75-87). Alors que Landerneau voit sa série de deux victoires prendre fin après trois semaines d’inactivité, Bourges continue sa marche en avant.



BASKET - LIGUE FEMININE / 2EME JOURNEE

Samedi 3 octobre 2020

La Roche-sur-Yon - Nantes-Rezé : 82-72

Tarbes - Charnay : 56-59

Villeneuve-d'Ascq - Basket Landes : 65-68



Samedi 12 décembre 2020

Landerneau - Bourges : 75-87



Samedi 19 décembre 2020

19h00 : ASVEL - Saint-Amand-les-Eaux



Reporté à une date ultérieure

Lattes-Montpellier - Charleville-Mézières

L’ASVEL sur sa lancée

L’ASVEL, pour sa part, a récupéré ce samedi une rencontre en retard de la 4eme journée de Ligue Féminine face à Nantes-Rezé. Une rencontre que les Villeurbannaises ont commencé totalement à l’envers. Avec deux points inscrits par l’intermédiaire de Marine Johannès (13 points, 5 passes) dans les cinq premières minutes du match, ce sont les Nantaises qui ont pris le contrôle des opérations, comptant jusqu’à 17 points d’avance dans le premier quart-temps. Mais les joueuses de l’ASVEL ont profité du deuxième quart-temps pour effacer totalement cette entame de match manquée et rejoindre leur vestiaire avec une égalité au score. Si les coéquipières de Ziomara Morrison (18 points, 9 rebonds) et Leia Dongue (18 points, 5 rebonds), qui avaient fait le déplacement à seulement huit joueuses, ont repris le score en début de deuxième acte, les Rhodaniennes ont vite repris le contrôle et les coéquipières de Folane Raincock (18 points, 6 rebonds) se sont envolées pour s’imposer de 18 longueurs (79-61). Alors que l’ASVEL signe une quatrième victoire de suite, Nantes-Rezé s’incline pour la quatrième fois de suite et voit son bourreau du soir passer devant au classement, à la septième place.

Charleville-Mézières retombe dans ses travers

Toujours pour le compte de la 4eme journée de Ligue Féminine, La Roche-sur-Yon recevait ce samedi Charleville-Mézières. Les Vendéennes, trois semaines après avoir renoué avec la victoire à Lattes-Montpellier, ont redémarré aussi fort face aux Flammes. Après un début de match équilibré, les joueuses du RVBC ont accéléré pour atteindre la fin du premier quart-temps avec huit points d’avance. Toutefois, un 9-0 au début du deuxième a permis aux coéquipières d’Evelyn Akhator (18 points, 8 rebonds) et Jaime Nared (18 points) revenir pour atteindre la mi-temps avec six longueurs d’avance. Si l’incertitude était grande dans le troisième quart-temps, ce sont les Vendéennes et Tiffany Clarke (16 points, 6 rebonds) qui ont su placer une belle accélération dans les dix dernières minutes, avec notamment un 10-0 qui leur a permis de faire la différence et, surtout, la décision pour une victoire de cinq longueurs (79-74). Un résultat qui permet à La Roche-sur-Yon de revenir à égalité de points avec Charleville-Mézières, qui conserve tout de même la troisième place du classement.



BASKET - LIGUE FEMININE / 4EME JOURNEE

Samedi 10 octobre 2020

Lattes-Montpellier - Saint-Amand-les-Eaux : 75-61

Villeneuve d’Ascq - Charnay : 64-57 (ap)

Landerneau - Basket Landes : 77-85



Samedi 12 décembre 2020

La Roche-sur-Yon - Charleville-Mézières : 79-74

ASVEL - Nantes : 79-61



Mercredi 27 janvier 2021

20h00 : Tarbes - Bourges