Ligue Féminine (J19) : Le maintien assuré pour Saint-Amand-les-Eaux

Saint-Amand-les-Eaux sait désormais de quoi son avenir sera fait. Alors que seul le dernier de la saison régulière sera relégué en LF2, les joueuses du Hainaut sont désormais assurées de ne pas terminer à cette fatidique dernière place. Opposées ce mercredi à Nantes-Rezé, la donne était simple pour les joueuses de Fabrice Fernandes. Alors qu’une victoire face aux joueuses de Loire-Atlantique leur assurait le maintien, elle n’ont pas fait dans le détail. Très solide en défense, Saint-Amand-les-Eaux a étouffé son adversaire avec les coéquipières de Ziomara Morrison (21 points, 10 rebonds) qui n’ont marqué que sept points durant les huit premières minutes avec un écart de quinze points après dix minutes. Si l’entame du deuxième quart-temps a vu les « Green Girls » poursuivre sur leur lancée, Nantes-Rezé a réagi avec un 10-0… immédiatement effacé par une série identique et un écart de 24 points à la pause pour Saint-Amand-les-Eaux à la mi-temps.

Nantes-Rezé retombe en LF2

Le trou d’air vécu par les Nordistes ne s’est pas reproduit une fois les joueuses revenues sur le parquet de la Salle Maurice-Hugot. Sans forcer leur talent, les coéquipières de Pauline Lithard (21 points, 5 passes) et Iva Slonsjak (20 points, 5 rebonds) ont repris leur marche en avant, flirtant avec la barre des 30 points d’avance au coeur du troisième quart-temps, Nantes-Rezé revenant à 24 longueurs à dix minutes du terme de la rencontre. Ces 30 points d’avance, Saint-Amand-les-Eaux les a atteint au milieu d’un quatrième quart-temps à sens unique. Au final, les joueuses du Hainaut s’imposent de 32 points (98-66), leur sixième succès en 21 rencontres mais peut-être le plus important car il leur assure le maintien dans l’élite. De son côté, Nantes-Rezé s’incline pour son dernier match et va redescendre d’un étage, retrouvant la LF2 la saison prochaine.



BASKET - LIGUE FEMININE / 19EME JOURNEE

Mercredi 24 mars 2021

ASVEL - Lattes-Montpellier : 80-67

Basket Landes - Charnay : 68-72

Charleville-Mézières - Bourges : 68-76

Landerneau - Villeneuve d’Ascq : 76-80 (ap)

Tarbes - La Roche-sur-Yon : 65-70



Mercredi 14 avril 2021

Saint-Amand-les-Eaux - Nantes-Rezé : 98-66