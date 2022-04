Ligue Féminine (J19) : Bourges poursuit sa série aux dépens de Tarbes

Les Tango restent intouchables en Ligue Féminine. Invaincues en championnat depuis le 16 octobre dernier et un revers concédé face à Charleville-Mézières, les joueuses de Bourges ont toutefois eu du mal à venir à bout de Tarbes, toujours à la lutte pour une place en play-offs à trois journées de la fin de la saison régulière. Une rencontre que les Tarbaises ont démarré piano avant d’accélérer pour creuser un petit écart de cinq points après dix minutes de jeu. Les coéquipières de Julie Wojta (19 points, 8 rebonds) et Ana Tadic (19 points) ont ensuite démarré tambour battant le deuxième quart-temps avec un 13-0 pour flirter avec la barre des 20 points d’avance. Les Berruyères ont alors décrété l’état d’urgence pour revenir plus près des dix points de retard, l’écart entre les deux formations au moment de retrouver les vestiaires se limitant à douze unités.

Tarbes a résisté, Bourges a poussé pour gagner

Au retour sur le parquet du Prado, les Tango ont tenté de revenir mais l’écart a joué au yo-yo, retombant à sept points avant que les joueuses de Bigorre réagissent avec un 7-0. Toutefois, avec une rotation limitée par un effectif de huit joueuses sur la feuille de match, Tarbes a commencé à donner des signes de fatigue. Sous l’impulsion d’Alix Duchet (17 points), les Berruyères ont réduit progressivement l’écart, établi à sept longueurs avec dix minutes encore à jouer. La bascule a finalement eu lieu à un peu moins de trois minutes du terme de la rencontre sur un tir à trois points de Kristen Mann (17 points) qui a permis aux Tango de reprendre le commandement pour ne plus ensuite le lâcher. Bourges signe une seizième victoire de suite en championnat (73-69) pour prendre provisoirement six points d’avance sur l’ASVEL, Charleville-Mézières, Villeneuve d’Ascq et Basket Landes. Tarbes, battu pour la troisième fois en quatre matchs, reste aux portes du Top 8.



