Ligue Féminine (J19) : A nouveau battu, Basket Landes perd le contact avec Bourges

La méforme se confirme du côté de Basket Landes. Restant sur une défaite à Lattes-Montpellier, les joueuses de Julie Barennes ont chuté une deuxième fois de suite face à Charnay dans un match qui n’aurait pas dû leur échapper. En effet, les Landaises, après un premier quart-temps accroché, ont su creuser l’écart pour compter jusqu’à quinze points d’avance dans le deuxième quart-temps. C’est alors que le CBBS, emmené par Meighan Simmons (19 points) a signé un 12-0 pour ne pas se laisser décrocher avant de passer un temps devant dans le troisième quart-temps. Les coéquipières d’Ana Maria Suarez (17 points) se sont accrochées mais c’est dans les derniers instants du match que ce dernier leur a échappé pour une défaite de quatre longueurs (68-72), leur troisième en quatre matchs. Un résultat qui fait les affaires de Bourges. Les Tango, en déplacement à Charleville-Mézières, ont maintenu leur invincibilité et fait oublier leur revers en Coupe de France face au BLMA. Une rencontre que les protégées d’Olivier Lafargue ont très bien entamé avec jusqu’à dix points d’avance dans le premier quart-temps avant de creuser un premier écart juste avant la mi-temps, atteinte avec une marge de quatorze points. Les coéquipières d’Alix Duchet (15 points) ont maintenu ce rythme pour aborder les dix dernières minutes avec 19 points d’avance. Sasa Cado (12 points) et les Flammes ont terminé sur un baroud d’honneur pour s’incliner de huit points (68-76). Avec un match en moins, Bourges compte désormais trois points d’avance sur Basket Landes.

La Roche-sur-Yon monte sur le podium

Un revers des Landaises qui fait également le jeu de La Roche-sur-Yon. Sur le parquet de Tarbes, qui restait sur trois victoires de suite, les Vendéennes ont su saisir l’occasion de réduire l’écart sur Basket Landes et de reprendre la troisième place. Une rencontre tout d’abord dominée par les Tarbaises, qui ont compté jusqu’à douze longueurs d’avance dans le deuxième quart-temps. Mais les coéquipières de Margaux Galliou-Loko (20 points) ont baissé de pied après la mi-temps avec La Roche-sur-Yon, emmené par Clémentine Samson (20 points), qui a arraché la victoire dans les derniers instants (65-70) et revient à cinq points de Basket Landes. Les Vendéennes profitent même du revers de Lattes-Montpellier face à l’ASVEL pour monter sur le podium. Si le BLMA a bien démarré, menant de six points à l’issue du premier quart-temps avant de très vite compter quatorze longueurs d’avance dans le deuxième, la donne a subitement changé. En effet, à partir de là, les Héraultaises n’ont marqué que huit points jusqu’à la mi-temps contre 25 pour les Rhodaniennes, qui ont alors repris les commandes. Mais ce n’est que dans les dix dernières minutes que les coéquipières d’Aleksandra Cvendakic (18 points, 5 passes) ont assuré leur victoire (80-67), qui leur permet de revenir à un point du BLMA et du podium. Dans un duel de milieu de tableau, au bout de la prolongation, Landerneau s’incline à domicile face à Villeneuve d’Ascq (76-80 ap), qui enchaîne un deuxième succès de suite.



BASKET - LIGUE FEMININE / 19EME JOURNEE

Mercredi 24 mars 2021

ASVEL - Lattes-Montpellier : 80-67

Basket Landes - Charnay : 68-72

Charleville-Mézières - Bourges : 68-76

Landerneau - Villeneuve d’Ascq : 76-80 (ap)

Tarbes - La Roche-sur-Yon : 65-70



Mercredi 14 avril 2021

20h00 : Saint-Amand-les-Eaux - Nantes-Rezé