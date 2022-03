Ligue Féminine (J17) : L'ASVEL et Basket Landes s'inclinent, Bourges caracole toujours en tête

La bonne opération du week-end est pour Charleville-Mézières. Après leur succès à Charnay ce samedi, les Flammes ont vu leurs adversaires directs chuter et leur offrir sur un plateau la deuxième place du classement de la Ligue Féminine. C’est tout d’abord l’ASVEL qui n’est pas parvenu à l’emporter sur son parquet face à La Roche-sur-Yon. Les Vendéennes, emmenées par Kaleena Mosqueda-Lewis (18 points), ont pris les Rhodaniennes à la gorge d’entrée de jeu, menant de six points à l’issue du premier quart-temps puis de neuf unités à la pause. Les coéquipières de Kayla Alexander (20 points, 13 rebonds) ont tenté de réagir et sont revenues à un point dans le troisième quart-temps mais sans inverser la tendance. La Roche-sur-Yon s’impose de six points (68-74) et remonte au septième rang. Basket Landes a également déçu ce dimanche. Les championnes de France ont concédé une troisième défaite de suite en championnat à l’occasion d’un déplacement à Saint-Amand-les-Eaux. Si Marine Fauthoux (23 points, 6 rebonds) et les Landaises ont bien démarré puis ont conservé une courte marge à la mi-temps, les Nordistes ont haussé le ton au retour sur leur parquet. Emmené par Amy Okonkwo (13 points, 10 rebonds) et Laura Evrard (13 points, 5 passes), Saint-Amand-les-Eaux s’est installé en tête. Après une frayeur en fin de match, le club du Hainaut s’impose de cinq longueurs (61-56) face à une équipe de Basket Landes qui voit Villeneuve d’Ascq revenir à hauteur.

Bourges sur sa lancée, Lattes-Montpellier soulagé

Bourges, de son côté, reste intraitable. Les Tango ont profité de la réception d’Angers pour signer une 13eme victoire consécutive en championnat. Pourtant, un deuxième quart-temps manqué avec seulement neuf points inscrits aurait pu faire douter les coéquipières d’Iliana Rupert (18 points, 6 rebonds), qui ont été menées de deux points à la pause. Une fin de troisième quart-temps plus appliquée a permis aux Tango de reprendre la main avec trois points d’avance. Malgré Oderah Chidom (19 points, 5 rebonds), Angers a fini par céder et s’incline de huit longueurs (70-62), sa deuxième défaite de suite. Avec cette victoire, Bourges conserve deux points d’avance sur Charleville-Mézières, l’ASVEL pointant désormais à trois points contre quatre pour Basket Landes. En bas de tableau, Lattes-Montpellier retrouve des couleurs. Après La Roche-sur-Yon il y a deux semaines, c’est Landerneau qui a chuté face aux Gazelles, qui abandonnent l’avant-dernière place à leur victime du jour. Les Bretonnes, sous l’impulsion de Destiny Slocum (14 points) ont pris le meilleur départ avant de marquer le pas dans le deuxième quart-temps et rejoindre les vestiaires avec deux points de retard. Au retour sur le parquet, le BLMA n’a eu de cesse d’accélérer pour creuser l’écart. Les coéquipières de Mamignan Touré (20 points, 5 rebonds) s’imposent avec une marge de 18 longueurs (84-66) et se donnent de l’air dans une saison loin d’être simple.



BASKET - LIGUE FEMININE / 17EME JOURNEE

Samedi 19 mars 2022

Charnay - Charleville-Mézières : 66-71

Tarbes - Villeneuve d’Ascq : 51-60



Dimanche 20 mars 2022

ASVEL - La Roche-sur-Yon : 68-74

Saint-Amand-les-Eaux - Basket Landes : 61-56

Lattes-Montpellier - Landerneau : 84-66

Bourges - Angers : 70-62