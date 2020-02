Ligue Féminine (J17) : Face à Charnay, Charleville-Mézières a su accélérer pour s'imposer

Charleville-Mézières a pris un peu d’avance. Alors que le dernier carré de la Coupe de France a attiré l’attention, les Flammes ont signé un quatrième succès de suite en championnat lors d’un match avancé de la 17eme journée face à Charnay. Une rencontre que les Bourguignonnes, emmenées par Mikaela Ruef (19 points, 10 rebonds) et Laëtitia Guapo (14 points), ont dominé en première période, retrouvant le vestiaire avec trois points d’avance. Mais les Flammes d’Endy Miyem (18 points) et Amel Bouderra (14 points, 12 passes) avaient de l’énergie à revendre. Le troisième quarttemps, remporté de onze longueurs, leur a permis de remettre les pendules à l’heure avant de confirmer dans les dix dernières minutes. Charleville-Mézières s’impose au final de 16 longueurs (80-64) et en profite pour revenir tout provisoirement à hauteur de Landerneau, actuel quatrième du classement.