Ligue Féminine (J17) : Charleville-Mézières et Villeneuve d’Ascq l'emportent

Charleville-Mézières compte profiter de la moindre occasion. Alors que Bourges va recevoir Angers ce dimanche, les Flammes ont pris le meilleur sur Charnay afin de recoller au leader de la Ligue Féminine. Une rencontre que les joueuses de Bourgogne, emmenées par Zoe Wadoux (22 points, 5 passes) ont bien entamé, faisant la course en tête durant les deux premiers quart-temps mais sans jamais creuser un écart significatif. Menées de neuf points peu avant la pause, les Flammes sont revenues à deux longueurs au moment de revenir aux vestiaires. C’est à la reprise que les coéquipières d’Amel Bouderra (14 points) et Nia Coffey (14 points) ont pris les commandes, menant de dix points à dix minutes du terme de la rencontre. Si les Flammes ont poussé leur avantage à onze longueurs, la fin de match n’a pas été évidente. Charleville-Mézières s’impose au final de cinq points (66-71) quand Charnay reste lanterne rouge après cette 14eme défaite en seize matchs.

Villeneuve d’Ascq reste près du podium

Villeneuve d’Ascq, de son côté, n’a pas abandonné tout espoir de monter sur le podium. Les joueuses de Rachid Meziane sont allées s’imposer sur le parquet de Tarbes. Alors que les deux équipes se sont neutralisées durant les dix premières minutes, les Nordistes ont démarré le deuxième quart-temps tambour battant avec un 14-2 pour se détacher au tableau d’affichage. Les coéquipières de Sandra Ygueravide Viana (22 points) ont atteint la pause avec onze longueurs d’avance. Un matelas qui n’a pas résisté très longtemps à l’entame de la deuxième période avec Tarbes, emmené par Clémentine Samson (15 points, 12 rebonds) et Yohana Ewoso (15 points) a rendu la vie de l’ESBVA plus compliqué avec seulement deux unités d’avance à dix minutes du terme de la rencontre. Toutefois, le dernier quart-temps a été à sens unique pour les Nordistes, qui s’imposent de neuf points (51-60) afin de remonter au quatrième rang. Tarbes, battu pour la troisième fois en quatre matchs, reste en-dehors du Top 8.



BASKET - LIGUE FEMININE / 17EME JOURNEE

Samedi 19 mars 2022

Charnay - Charleville-Mézières : 66-71

Tarbes - Villeneuve d’Ascq : 51-60



Dimanche 20 mars 2022

14h30 : ASVEL - La Roche-sur-Yon

15h30 : Saint-Amand-les-Eaux - Basket Landes

15h30 : Lattes-Montpellier - Landerneau

18h00 : Bourges - Angers