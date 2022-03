Ligue Féminine (J16) : Le choc pour Bourges, l'ASVEL tient le rythme

Bourges reste un très solide leader de la Ligue Féminine. A l’occasion de l’affiche de la 16eme journée sur le parquet de Basket Landes, les Tango ont signé une douzième victoire consécutive en championnat. Malgré un très bon départ, les Berruyères ont vu Basket Landes conclure le premier quart-temps devant au tableau d’affichage. Un avantage que les coéquipières de Regan Margarity (19 points, 8 rebonds) ont conservé jusqu’à la pause, atteinte avec un écart de quatre points entre les deux formations. C’est un 12-0 en fin de troisième quart-temps qui a permis à Bourges de passer devant au score. Les coéquipières de Keisha Hampton (15 points, 5 rebonds) ont ensuite maîtrisé la fin de match pour un succès de quatre unités (68-72). Battues pour la deuxième fois de suite, les Landaises perdent du terrain sur le leader mais également sur l’ASVEL. Les Lyonnaises ont profité de leur déplacement à Angers pour signer une cinquième victoire de suite en championnat. Si le premier quart-temps n’a pas vu les deux équipes se départager, le deuxième a permis aux Rhodaniennes de prendre un court avantage qui a enflé au retour sur le parquet. Les Angevines, prises de vitesse, ont tenté de revenir dans les dix dernières minutes mais le mal était déjà fait. L’ASVEL s’impose de 17 longueurs (60-77) et reste à deux points de Bourges.

Charleville-Mézières se rapproche de Basket Landes

Les défaites de Basket Landes et d’Angers font les affaires de Charleville-Mézières. Les Flammes ont mis à profit la réception de Tarbes pour remporter un deuxième match de suite et prendre la quatrième place du classement aux Angevines, à un point des Landaises. Si les coéquipières de Tima Pouye (13 points, 5 passes) ont pris l’ascendant dès les premiers instants de la rencontre, c’est dans le deuxième quart-temps que l’écart entre les deux formations est devenu un gouffre. Les Tarbaises, malgré Clémentine Samson (12 points, 8 rebonds) n’ont pas eu les armes pour réagir dans la deuxième moitié de la rencontre. Charleville-Mézières, tout en contrôle, s’impose de 19 points (66-47). Villeneuve d’Ascq fait également la jonction avec Angers au bénéfice de son succès face à Saint-Amand-les-Eaux. Si les joueuses du Hainaut, emmenées par Janee Thompson (15 points, 5 rebonds), ont fait la course en tête pendant toute la première moitié du match, la donne a commencé à changer au retour sur le parquet. Menées de sept points à dix minutes du terme de la rencontre, les coéquipières de Johanne Gomis (19 points) ont infligé une correction à leurs adversaires dans le dernier quart-temps pour aller chercher une victoire de huit points (60-52).

Lattes-Montpellier se reprend, Charnay s’enfonce

La Roche-sur-Yon, de son côté, perd le contact. Les Vendéennes ont vu leur série de quatre victoires consécutives prendre fin lors de la réception de Lattes-Montpellier. Une rencontre dont le mot d’ordre a été l’indécision. Si les Gazelles ont démarré très fort, elles n’ont pas su garder l’avantage mais l’écart entre les deux formations n’a jamais dépassé les dix points. Si les coéquipières de Katherine Plouffe (13 points) ont tenu bon, le dernier quart-temps a fini par tourner en faveur du BLMA, emmené par Haley Peters (20 points, 6 rebonds), qui s’impose de trois unités (75-78) et se sort d’une série de cinq défaites de suite en championnat. Les Vendéennes, après quatre victoires de suite, retombent dans leurs travers. Cette victoire permet également aux Héraultaises de distancer un peu plus la lanterne rouge Charnay. En déplacement à Landerneau, les coéquipières de Taya Reimer (19 points, 9 rebonds) ont signé une dixième défaite de suite. Une rencontre qui s’est décantée dans les deuxième et troisième quart-temps avec un avantage de 20 points pour Ashley Bruner (11 points) avec dix minutes encore à jouer. Un dernier quart-temps qui n’est pas passé loin de tourner à la catastrophe, Charnay échouant au final à trois points (60-57).



BASKET - LIGUE FEMININE / 16EME JOURNEE

Samedi 5 mars 2022

Villeneuve d’Ascq - Saint-Amand-les-Eaux : 60-52

Angers - ASVEL : 60-77

Basket Landes - Bourges : 68-72

Charleville-Mézières - Tarbes : 66-47

Landerneau - Charnay : 60-57

La Roche-sur-Yon - Lattes-Montpellier : 75-78