Ligue Féminine (J15) : Bourges, Lattes-Montpellier et Charleville-Mézières ne laissent pas partir l'ASVEL

Si l’ASVEL reste leader de la Ligue Féminine, les Rhodaniennes n’ont pas connu un match facile face à Landerneau. Sur leur parquet du Gymnase Mado-Bonnet, les coéquipières d’Helena Ciak (17 points, 9 rebonds) ont eu besoin de dix minutes pour entrer dans le match mais sans jamais faire la différence. Les joueuses de Landerneau, portées par le trio composé d’Ashley Bruner (16 points, 7 rebonds, 5 passes), Ezinne Kalu (15 points) et Taylor Rochelle Wurtz (15 points), ont tout donné pour espérer arracher la victoire à Lyon... mais c’est une défaite de quatre longueurs (75-71) qu’elles vont ramener en Bretagne. Bourges, de son côté, n’a pas lâché et est allé chercher un quatrième succès de suite face à Charnay. Une rencontre dont l’issue n’a pas fait de doute dès la fin du premier quart-temps. Les coéquipières d’Ana Dabovic (15 points) comptaient 21 points d’avance après dix minutes de jeu. Un avantage qu’elles ont ensuite géré face à des Bourguignonnes qui s’en sont remises à Promise Amukamara (20 points) pour réduire une bien lourde addition avec une défaite de 26 points (83-57).

Lattes-Montpellier et Charleville-Mézières gardent aussi le rythme

Si le duo de tête l’a emporté ce samedi, Lattes-Montpellier n’a pas été en reste. Les Gazelles ont pris le meilleur sur Saint-Amand-les-Eaux dans un match qu’elles ont contrôlé de bout en bout. Samantha Whitcomb (30 points) a mené la charge pour les Héraultaises qui comptaient déjà treize points d’avance à la mi-temps. Il aura fallu attendre les dix dernières minutes pour voir les coéquipières d’Aaryn Ellenberg-Wiley (14 points) réduire l’écart pour s’incliner de onze longueurs (85-74). Une victoire qui ne permet pas aux joueuses du BLMA de creuser l’écart sur Charleville-Mézières. Face à Villeneuve d’Ascq, les Flammes ont attendu la deuxième moitié du match, et surtout le dernier quart-temps pour faire la différence, notamment grâce à Endy Miyem (21 points). Cette victoire de neuf longueurs (78-69) permet aux Flammes de prendre la quatrième place aux dépens de Landerneau. Le duel des deux derniers a tourné en faveur de Nantes-Rezé qui, grâce aux 20 points d’Antonia Laura Delaere, s’impose (63-52) et revient à un point des Béarnaises.