Ligue Féminine (J14) : Petite victoire pour Lattes-Montpellier, nouvelle défaite pour Villeneuve d'Ascq

Le coup de mou de Villeneuve d’Ascq se confirme. Après avoir perdu deux de leurs trois matchs précédents, les Nordistes ont une nouvelle fois chuté sur leur parquet à l’occasion de la réception de Charleville-Mézières. Si les coéquipières d’Haley Peters (15 points, 5 rebonds) ont bien démarré le match, les Flammes ont renversé la tendance pour mener de huit points à l’issue du premier quart-temps. Un ascendant qui s’est nettement confirmé avant la mi-temps avec un écart qui a atteint les 17 points. Remobilisées par Rachid Meziane dans le vestiaire, les joueuses de Villeneuve d’Ascq ont retrouvé de l’allant pour revenir progressivement et aborder le dernier quart-temps avec un retard contenu à seulement quatre longueurs... avant d’égaliser à un peu plus de sept minutes de la fin du match. Un retour que les Flammes ont immédiatement jugulé. Les coéquipières d’Amel Bouderra (15 points, 7 rebonds, 8 passes) ont signé un 16-4 pour reprendre le large mais sans toutefois se rassurer. Charleville-Mézières a tout de même tenu pour s’imposer de neuf points (65-74) et sortir de la zone rouge. Villeneuve d’Ascq, pour sa part, reste sur le podium mais voit Landerneau, vainqueur de Nantes-Rezé ce samedi, revenir à un point avec un match en moins.

Lattes-Montpellier a eu chaud face à Charnay

Et, juste derrière les Bretonnes, on retrouve à la cinquième place Lattes-Montpellier. Mais les Héraultaises ont connu des difficultés pour venir à bout de l’avant-dernier du championnat, Charnay. Ce sont, en effet, les joueuses de Bourgogne qui ont pris le meilleur départ, menant de onze points à l’issue des dix premières minutes de jeu. Emmené par Meighan Simmons (18 points), Charnay a pris jusqu’à quatorze longueurs d’avance en début de deuxième quart-temps avant de voir Lattes-Montpellier réduire l’écart, serrant le jeu en défense pour ne concéder que sept points supplémentaire jusqu’à la mi-temps atteinte avec cinq points de retard. Le troisième quart-temps a vu les coéquipières de Marie-Michelle Milapie (17 points, 7 rebonds, 6 passes) reprendre l’avantage pour la première fois depuis le premier quart-temps mais sans faire la différence. C’est un 18-4 à l’entame des dix dernières minutes qui a permis au BLMA de prendre le contrôle des opérations mais sans « tuer le match ». Charnay a maintenu la pression jusqu’au bout, revenant à un point mais un ultime lancer franc de Mamignan Touré (10 points) permet à Lattes-Montpellier de s’imposer (79-77) et de se relancer dans la course au podium.



BASKET - LIGUE FEMININE / 14EME JOURNEE

Samedi 20 février 2021

La Roche-sur-Yon - Basket Landes : 54-86

Tarbes - Saint-Amand-les-Eaux : 63-57

Landerneau - Nantes-Rezé : 80-69



Dimanche 21 février 2021

Lattes-Montpellier - Charnay : 79-77

Villeneuve d’Ascq - Charleville-Mézières : 65-74



Reporté à une date ultérieure

ASVEL - Bourges