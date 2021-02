Ligue Féminine (J14) : ASVEL-Bourges reporté, Basket Landes prend la première place

Basket Landes n’a pas laissé passer l’occasion. Alors que l’affiche entre l’ASVEL et Bourges a été reportée par mesure de précaution, les coéquipières de Miranda Ayim (15 points, 6 rebonds) ont profité de leur déplacement à La Roche-sur-Yon pour signer un onzième succès en treize matchs et prendre, à titre provisoire, la première place du classement. Après une entame de match canon et un 16-2 d’entrée, les Landaises ont un peu baissé de pied en fin de premier quart-temps avant de prendre irrémédiablement le large avant la mi-temps, atteinte avec 21 points d’avance. Le retour sur le parquet a tourné au cauchemar pour les coéquipières de Tiffany Clarke (14 points) qui ont encaissé un 12-0 qui a permis à l’écart de dépasser les 30 points. Face à une équipe dépassée, les joueuses de Basket Landes n’ont pas forcé leur talent pour s’imposer de 32 longueurs (54-86). Mais une des équipes en forme en ce moment, c’est bien Tarbes. Après avoir subi six défaites de suite, les coéquipières d’Ana Tadic (15 points, 8 rebonds) et Margaux Galliou-Loko (15 points, 5 rebonds) ont enchaîné un troisième succès de suite face à Saint-Amand-les-Eaux.

Tarbes enchaîne, Landerneau vise le podium

Une victoire qui s’est construite dans un deuxième puis un troisième quart-temps à sens unique qui ont permis aux Tarbaises d’aborder les dix dernières minutes avec 25 points d’avance. Et il fallait bien ça car le dernier quart-temps a été très difficile pour elles, qui n’ont inscrit que cinq points en dix minutes. Les coéquipières de Briana Day (20 points, 8 rebonds) ont tout donné pour revenir à cinq points mais ça n’a pas suffit pour éviter une victoire de Tarbes (63-57). Précédente victime des Tarbaises, Landerneau s’est remis dans le sens de la marche lors de la réception de Nantes-Rezé. Les Bretonnes, emmenées par Elodie Naigre (18 points, 9 rebonds), ont pris la main d’entrée avant de connaître un coup de mou dans le deuxième quart-temps. Dans un match durant lequel elles se sont battues, les Nantaises de Kaleena Lewis (19 points, 7 rebonds) et Leia Dongue (19 points, 5 rebonds) ont cédé de onze points (80-69). Une victoire qui permet à Landerneau de croire encore à une place sur le podium derrière Bourges et Basket Landes.



BASKET - LIGUE FEMININE / 14EME JOURNEE

Samedi 20 février 2021

La Roche-sur-Yon - Basket Landes : 54-86

Tarbes - Saint-Amand-les-Eaux : 63-57

Landerneau - Nantes-Rezé : 80-69



Dimanche 21 février 2021

15h30 : Lattes-Montpellier - Charnay

15h30 : Villeneuve d’Ascq - Charleville-Mézières



Reporté à une date ultérieure

ASVEL - Bourges