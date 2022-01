Ligue Féminine (J13) : Retour à la première place pour Bourges, premier match de l'année et premier succès pour La Roche-sur-Yon

Bourges a saisi sa chance. Alors que Basket Landes était concerné par l’Euroligue féminine, les Tango ont profité de la réception de Landerneau pour repasser en tête de la Ligue Féminine. Si les Bretonnes ont bien abordé la rencontre, prenant très vite quatre points d’avance, les Berruyères ont immédiatement réagi pour faire la course en tête. Toutefois, Landerneau a terminé sur un 8-0 pour aborder le deuxième quart-temps en tête. Les dix minutes menant à la mi-temps ont été indécises, avec les deux formations qui se sont souvent échangé la tête au tableau d’affichage avant de retrouver leurs vestiaires à égalité. Au retour sur leur parquet, les Tango ont haussé nettement le ton avec un 17-2 pour prendre quatorze longueurs d’avance. Landerneau n’a pas abdiqué, revenant à six points pour entamer les dix dernières minutes. Toutefois, Bourges n’a rien lâché dans le dernier quart-temps pour s’imposer de dix longueurs (78-68) et signer une neuvième victoire de suite en championnat.

La Roche-sur-Yon n’a rien laissé à Saint-Amand-les-Eaux

Malgré cinq semaines d’inactivité forcée par le coronavirus, La Roche-sur-Yon n’a rien perdu. Pour leur premier match de l’année, les Tigresses ont étrillé Saint-Amand-les-Eaux sur son parquet. Si les dix premières minutes ont été accrochées, les Vendéennes ont réduit l’attaque du club du Hainaut au silence durant le deuxième quart-temps. Avec seulement neuf points inscrits, Saint-Amand-les-Eaux n’a pas pu empêcher La Roche-sur-Yon de corser l’addition avec un total de 28 points marqués dans ces seules dix minutes et atteindre la pause avec une marge de 21 points. Au retour sur le parquet, la donne n’a pas changé avec les Vendéennes qui ont abordé le dernier quart-temps avec pas moins de 30 longueurs d’avance. Dix ultimes minutes qui ont permis aux Tigresses d’assurer pour une victoire de 32 points (59-91) et rester au contact de Tarbes. Saint-Amand-les-Eaux concède une deuxième défaite en trois matchs et voit l’écart se réduire avec le bas du tableau.



BASKET - LIGUE FEMININE / 13EME JOURNEE

Samedi 29 janvier 2022

Tarbes - Angers : 77-73 (a2p)



Dimanche 30 janvier 2022

Saint-Amand-les-Eaux - La Roche-sur-Yon : 59-91

Bourges - Landerneau : 78-68



Mercredi 23 mars 2022

20h00 : Charnay - Basket Landes

20h00 : ASVEL - Charleville-Mézières

20h00 : Lattes-Montpellier - Villeneuve d’Ascq