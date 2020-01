Ligue Féminine (J13) : Le trio de tête garde le même rythme

Rien ne change au sommet de la Ligue Féminine de basketball. Le trio de tête, en effet, a connu en intégralité la victoire ce samedi en ouverture de la 13eme journée du championnat. En déplacement à Villeneuve d’Ascq, l’ASVEL a su retourner un match qui n’était pas en sa faveur en première mi-temps pour nettement s’imposer. Les coéquipières de Michelle Plouffe (22 points) ont, en effet, été menées de cinq points au retour aux vestiaires mais, grâce à deux derniers quart-temps largement plus aboutis, l’ASVEL a pu faire craquer un club nordiste qui a pu s’appuyer sur le 20 points de Johanne Gomis pour résister. Avec cette victoire (83-99), les Villeurbannaises font oublier leur revers à Bourges gardent la tête du championnat avec un point d’avance sur un duo composé des Berruyères et de Lattes-Montpellier.

Tango et Gazelles tiennent le rythme

Dans le choc de haut de tableau face à La Roche-sur-Yon, les Berruyères ont très rapidement pris le contrôle des opérations, concluant le premier quart-temps avec douze longueurs d’avance. Les coéquipières d’Iliana Rupert (24 points, 10 rebonds) ont connu un contre-coup dans le deuxième quart-temps en revenant aux vestiaires avec sept longueurs d’avance. Mais les Vendéennes de Jasmine Bailey (12 points) ont lourdement cédé dès le troisième quart-temps, perdu de 17 longueurs, avant de résister dans les dix dernières minutes et s’incliner de 23 points (62-85). Dans le même temps, Lattes-Montpellier a déroulé face à la lanterne rouge, Nantes. Avec notamment 30 points de Marie-Michelle Milapie, les Gazelles ont nettement dominé les joueuses de Loire-Atlantique (86-54) pour rester sur le podium et comptent désormais quatre points d’avance sur La Roche-sur-Yon et Villeneuve d’Ascq. En bas de tableau, Charnay est allé chercher une troisième victoire cette saison sur le parquet de Saint-Amand-les-Eaux (65-91) pour mettre un terme à une série de trois défaites consécutives et laisser à Nantes la dernière place du classement.