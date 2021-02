Ligue Féminine (J13) : L'ASVEL prend la troisième place, Basket Landes revient à hauteur de Bourges

Basket Landes ne s’est pas apitoyé sur son sort. Battues par l’ASVEL lors de leur dernière sortie, les joueuses de Julie Barennes ont profité de la réception de Villeneuve d’Ascq pour revenir à hauteur de Bourges en tête du classement. Une rencontre que les Landaises ont démarré de manière assez solide, prenant jusqu’à sept points d’avance dès le premier quart-temps. Un ascendant que les coéquipières de Valériane Vukosavljevic (14 points) ont confirmé avant la mi-temps, atteinte avec une marge plus que confortable de seize longueurs. Dépassées, les coéquipières de Johanne Gomis, Sandra Ygueravide Viana et Mousdandy Djaldi-Tabdi (10 points chacune) ont tenté de relancer leur équipe mais sans grande réussite. Sans forcer, les joueuses de Basket Landes s’imposent de 24 points (81-57) et reviennent à hauteur de Bourges. Les Tango, qui devaient affronter Landerneau ce mercredi, ont dû renoncer en raison de l’arrêté municipal interdisant l’accès au Palais des Sports du Prado. Battues par Basket Landes, les joueuses de Villeneuve d’Ascq voient l’ASVEL les déloger du podium. En effet, lors du match d’ouverture de cette 13eme journée, les Villeurbannaises ont allées chercher la victoire à Saint-Amand-les-Eaux, lanterne rouge du championnat.

L’ASVEL prend place sur le podium

Mais ces dernières ont connu une entame de match bien difficile. Les joueuses du Hainaut ont démarré tambour battant, prenant onze points d’avance sur ces dix premières minutes. Un écart que les coéquipières d’Iva Slonjsak (16 points, 5 rebonds) ont conservé coûte-que-coûte jusqu’à la mi-temps mais, au retour des vestiaires, les joueuses de Valéry Demory ont changé de braquet, revenant à cinq points avant de dérouler dans les dix dernières minutes. Emmené par Michelle Plouffe (16 points, 10 rebonds), l’ASVEL a infligé un 20-2 d’entrée de quatrième quart-temps à son adversaire pour s’envoler vers la victoire (63-77). Nantes-Rezé avait l’occasion de se rapprocher de Villeneuve d’Ascq à l’occasion de la réception de La Roche-sur-Yon. Longtemps menées au score, les coéquipières de Marie Mane (20 points) ont attendu les dix dernières minutes pour faire la différence avec un 16-0 qui leur a donné l’élan pour s’imposer de 17 points (82-65) et revenir à un point des Nordistes. Enfin, dans un duel de bas de tableau, Tarbes a signé un deuxième succès de suite pour la première fois de la saison aux dépens de Charnay (63-85), qui chute pour la troisième fois de suite.



BASKET - LIGUE FEMININE / 13EME JOURNEE

Mercredi 17 février 2021

Saint-Amand-les-Eaux - ASVEL : 63-77

Basket Landes - Villeneuve d’Ascq : 81-57

Charnay - Tarbes : 63-85

Nantes-Rezé - La Roche-sur-Yon : 82-65



Mercredi 17 mars 2021

20h00 : Charleville-Mézières - Lattes-Montpellier



Reporté à une date ultérieure

Bourges - Landerneau