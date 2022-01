Ligue Féminine (J12) : La place de leader provisoirement pour Basket Landes

Basket Landes s’installe en tête de la Ligue Féminine. Alors que Bourges n’ira à La Roche-sur-Yon que le 22 mars prochain afin de libérer une date pour les matchs européens, les championnes de France en titre s’en sont sorties in extremis face à Tarbes. Les coéquipières de Yohana Ewodo (14 points, 5 rebonds) ont fait la course en tête dès le premiers instants de la rencontre mais, en toute fin de deuxième quart-temps, les Landaises ont réagi pour virer en tête à la pause grâce à un 9-0. Toutefois, les coéquipières de Regan Margarity (18 points, 7 rebonds) ne se sont jamais mises à l’abri, voyant même une avance de dix points être réduite à néant dans le quatrième quart-temps. Mené de trois points à une minute du terme de la rencontre, Basket Landes s’en est remis à Marine Fauthoux (14 points, 5 passes) pour égaliser avant que Regan Margarity n’arrache la victoire à deux secondes du buzzer (66-64). Une quatrième victoire de suite qui permet aux tenantes du titre de prendre un point d’avance sur Bourges et l’ASVEL. Après deux victoires de suite, Tarbes subit un coup d’arrêt.

L’ASVEL sur sa lancée

L’ASVEL confirme son bon début d’année en Ligue Féminine. Après avoir pris le meilleur sur Saint-Amand-les-Eaux le week-end dernier, les joueuses de Pierre Vincent ont enchaîné par un très net succès sur le parquet de Landerneau. Si les Bretonnes ont fait de la résistance tout au long du premier quart-temps, les Rhodaniennes ont commencé à prendre l’ascendant dans ls derniers instants avant la pause, atteinte avec une avance de cinq longueurs. C’est au retour sur le parquet que l’ASVEL a définitivement pris le pouvoir. Intraitable en défense avec seulement huit points concédés dans le troisième quart-temps, le club du président Tony Parker a profité d’une attaque en forme pour aborder les dix dernières minutes avec une avance poussée à 24 unités. Sans forcer leur talent, les joueuses de l’ASVEL ont poursuivi leur travail de sape pour une victoire de 33 points (62-95) qui permet au club lyonnais de revenir provisoirement à hauteur de Bourges. Landerneau concède une sixième défaite de suite et poursuit sa descente au classement.

Villeneuve d’Ascq contrôle Charnay, Lattes-Montpellier s’enfonce

Villeneuve d’Ascq, de son côté, reste au contact de l’ASVEL. Les Nordistes ont pris le meilleur sur la lanterne rouge Charnay au terme d’un match qui n’a pas été facile. En effet, les Bourguignonnes ont pris le meilleur départ mais l’avantage de neuf points construit dans le premier quart-temps a fondu dans le deuxième. Pas démoralisées, les coéquipières de Taya Reimer (16 points, 5 rebonds) ont résisté au retour sur le parquet mais Kariata Diaby (21 points, 8 rebonds) et Villeneuve d’Ascq a fait la différence dans les dix dernières minutes pour une victoire de dix points (72-62). Alors que Charnay reste bon dernier, les Nordistes conservent un point d’avance sur Charleville-Mézières. Les Flammes, pour leur part, ont infligé à Lattes-Montpellier une troisième défaite de suite. Les Héraultaises, menées pendant l’essentiel du premier quart-temps, ont viré en tête à la mi-temps avec un seul point d’avance. Mais, malgré Olivia Epoupa (20 points, 6 passes) et Sydney Wallace (19 points), le BLMA n’a pas su tenir le rythme. Les Flammes, emmenées par Lisa Berkani (17 points), s’imposent de onze points (92-81) et passent devant Angers pour la cinquième place.



BASKET - LIGUE FEMININE / 12EME JOURNEE

Samedi 15 janvier 2022

Angers - Saint-Amand-les-Eaux : 58-61



Dimanche 16 janvier 2022

Basket Landes - Tarbes : 66-64

Landerneau - ASVEL : 62-95

Villeneuve d’Ascq - Charnay : 72-62

Charleville-Mézières - Lattes-Montpellier : 92-81



Mardi 22 mars 2022

20h00 : La Roche-sur-Yon - Bourges