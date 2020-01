Ligue Féminine (J11) : Face à Charnay, l'ASVEL s'impose et accroit son avantage au classement

Bourges et Lattes-Montpellier ayant chuté ce samedi, l’ASVEL se devait de l’emporter face à Charnay. Les joueuses de Valéry Demory pouvaient, en effet, conforter leur place de leader de la Ligue Féminine de basketball et elles l’ont fait nettement. Emmenées par Marieme Badiane (23 points), les Rhodaniennes ont creusé un écart de huit points à l’issue de la première mi-temps mais les coéquipières de Laëtitia Guapo (17 points, 7 rebonds) n’ont pas tenu dans la deuxième moitié de la rencontre. Un troisième quart-temps perdu de neuf longueurs a permis à l’ASVEL de conforter sa position avant de sceller le sort du match dans les dix dernières minutes. Une victoire de 24 points (78-54) qui permet au club rhodanien de prendre deux points d’avance sur Bourges et Lattes-Montpellier au classement.

Basket Landes dans le coup, pas La Roche-sur-Yon

Si l’écart grandit avec l’ASVEL, Tango et Gazelles doivent plus que jamais regarder derrière car Basket Landes se rapproche. Après deux défaites consécutives, les coéquipières de Miranda Ayim (21 points) ont renoué avec la victoire à l’occasion de la réception de Villeneuve d’Ascq. Une victoire qui s’est largement construite dans un deuxième quart-temps remporté de six points avec les Nordistes bloquées à huit points en dix minutes. Au final, les Landaises s’imposent de onze longueurs (72-61) sur une équipe de Villeneuve d’Ascq qui a pu s’appuyer sur Johane Gomis (16 points) et reviennent à un point du podium. La Roche-sur-Yon aurait pu faire un pareil rapproché mais les coéquipières de Soana Lucet (17 points) ont manqué leur déplacement chez la lanterne rouge Nantes-Rezé. Emmenées par Jacinta Monroe (27 points, 16 rebonds) et Mousdandy Djaldi-Tabdi (25 points, 8 rebonds), les Nantaises ont signé leur deuxième succès de la saison (83-75) pour recoller à Charnay, avant-dernier.