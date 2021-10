Ligue Féminine (J1) : L'ASVEL battu d'entrée, Angers, Basket Landes et Villeneuve d'Ascq plus en réussite

Il faisait bon jouer à l’extérieur ce samedi en Ligue Féminine de basketball. Au lendemain du succès de La Roche-sur-Yon à Bourges, tous les matchs se sont achevés sur une victoire de l’équipe en déplacement. Champion de France en titre, Basket Landes a parfaitement lancé sa saison à l’occasion d’un déplacement à Tarbes. Les coéquipières de Marie-Eve Paget (19 points, 6 rebonds) et Kendra Chery (11 points, 15 rebonds) ont toutefois été accrochées après une entame tonitruante. Ce n’est que dans les dix dernières minutes que Tarbes, qui s’est appuyé sur Serena Kessler (15 points, 5 rebonds) a fini par céder pour un revers de onze points (55-66). Villeneuve d’Ascq, de son côté, n’a pas fait de détail sur le parquet de Charnay. Avec quatorze points d’avance dès la fin du premier quart-temps, les coéquipières de Janelle Salaun (17 points) et Kariata Diaby (13 points, 14 rebonds) ont levé le pied jusqu’à la mi-temps. La deuxième moitié du match a vu Charnay ne marquer que neuf points par quart-temps, permettant à l’ESBVA de s’imposer de 42 points (48-90). Mais la contre-performance de cette soirée restera la défaite à domicile de l’ASVEL face à Landerneau.

L’ASVEL passe à côté, Angers réussit ses débuts

Orphelines de Stéphane Leite, remplacé par Wani Muganguzi, les Bretonnes ont effacé un début de match manqué pour passer en tête à l’issue du premier quart-temps. Les coéquipières d’Ezinne Kalu (14 points) et Margaux Galliou-Loko (14 points) ont pris le large dans les dix minutes menant à la mi-temps, atteinte avec une marge de douze points. Un écart qui a même atteint les 20 points en début de deuxième acte avant une réaction de Julie Allemand (14 points) et des Villeurbannaises. Jouant leur carte jusqu’au bout, les Rhodaniennes échouent à sept longueurs (64-71). Promu cette saison en Ligue Féminine, Angers n’a pas manqué son entame de saison. Sur le parquet de Saint-Amand-les-Eaux, après un premier quart-temps très défensif, ce sont les joueuses du Hainaut qui ont fait la course en tête. Janee Thompson (16 points), Myriam Djekoundade (16 points) et leurs coéquipières ont retrouvé leur vestiaire avec deux points d’avance. C’est en fin de troisième quart-temps qu’Angers a haussé le ton. L’UFAB, emmené par Jasmine Bailey (14 points) s’impose au final de quinze longueurs (58-73).



BASKET - LIGUE FEMININE / 1ERE JOURNEE

Vendredi 1er octobre 2021

Bourges - La Roche-sur-Yon : 80-82



Samedi 2 octobre 2021

Charnay - Villeneuve d’Ascq : 48-90

Saint-Amand-les-Eaux - Angers : 58-73

ASVEL - Landerneau : 64-71

Tarbes - Basket Landes : 55-66



Dimanche 3 octobre 2021

14h00 : Lattes-Montpellier - Charleville-Mézières