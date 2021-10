Ligue Féminine (J1) : Bourges battu à domicile par La Roche-sur-Yon

Elles sont 𝙀𝙓𝘾𝙀𝙋𝙏𝙄𝙊𝙉𝙉𝙀𝙇𝙇𝙀𝙎 ! 🔥🔥

Bourges a craqué en fin de match

BASKET - LIGUE FEMININE / 1ERE JOURNEE

Vendredi 1er octobre 2021

Samedi 2 octobre 2021

Dimanche 3 octobre 2021

Bourges confirme son début de saison difficile. Après la déconvenue vécue en Euroligue, les joueuses d’Olivier Lafargue ont vécu un nouveau camouflet lors de leur première sortie en Ligue Féminine, à domicile face à La Roche-sur-Yon. Ce sont, en effet, les Vendéennes qui ont pris cette rencontre par le bon bout. Les coéquipières de Kaleena Mosqueda-Lewis (20 points, 5 rebonds) ont signé un 8-0 pour prendre les commandes au tableau d’affichage et mener de sept longueurs au terme du premier quart-temps. Prises de vitesse, les Tango ont mis un peu de temps à réagir mais, dans les dernières minutes avant la mi-temps, les Berruyères ont haussé le ton, signant un 10-2 pour égaliser. Mais Océane Monpierre (19 points) et Tiffany Clarke (12 points, 7 rebonds) ont permis à La Roche-sur-Yon de compter quatre longueurs d’avance à la pause.Au retour sur le parquet, les Vendéennes ont su maintenir les Tango à distance mais, sous l’impulsion d’Isabelle Yacoubou (24 points), Bourges a refait son retard pour compter six points d’avance. Un écart qui a même atteint sept longueurs au moment d’aborder les dix dernières minutes. Si les Vendéennes sont revenues à un petit point, elles ont subi un éclat avec un 7-0 qui a permis à Bourges de reprendre huit longueurs d’avance. Toutefois, les Tango ont connu un trou d’air avec un peu plus de trois minutes sans marquer. La Roche-sur-Yon n’a pas laissé passer l’occasion de se relancer. Le résultat a été un 11-0 qui a remis les « Tigresses » en tête au tableau d’affichage. Ces dernières n’ont pas cédé pour s’imposer de deux petits point (80-82) et lancer leur saison sur les chapeaux de roues. Pour Bourges, les difficultés se confirment.Bourges -: 80-82Charnay - Villeneuve d’AscqSaint-Amand-les-Eaux - AngersASVEL - LanderneauTarbes - Basket LandesLattes-Montpellier - Charleville-Mézières