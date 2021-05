Ligue Féminine (Finale) : Le titre de champion pour Basket Landes

Le « Petit Poucet », dixit Céline Dumerc, a fini par avoir le dernier mot. Après avoir pris le meilleur sur l’ASVEL ce jeudi lors des demi-finales, Basket Landes a pris le meilleur sur Lattes-Montpellier pour remporter le titre de champion de France, le premier de son histoire. Une finale que les Gazelles ont mieux entamé que les Landaises, avec un 7-0 d’entrée pour prendre cinq longueurs d’avance. Toutefois, sans paniquer, les joueuses de Julie Barennes ont fait leur retard pour reprendre l’avantage quelques secondes en fin de premier quart-temps. Les deux équipes se sont toisées tout au long d’un deuxième quart-temps durant lequel les deux équipes ont eu l’avantage mais sans jamais prendre plus de trois points d’avance. Un tir à trois points de Valériane Vukosavljevic (16 points, 9 rebonds) à sept secondes de la mi-temps a permis à Basket Landes de revenir à égalité au moment de retrouver son vestiaire. Si Myisha Hines-Allen (7 points, 5 rebonds) a inscrit les deux premiers points de la deuxième mi-temps, ce sont bien les Landaises qui ont ensuite pris les commandes de la rencontre.

Basket Landes a fini fort

Un 7-0 a, en effet, permis à Basket Landes de repasser devant au score. Les coéquipières de Marie-Eve Paget (10 points, 5 rebonds) ont compté jusqu’à neuf longueurs d’avance avant d’aborder les dix dernières minutes de cette finale très indécise avec une marge de huit points. Un avantage qui a très rapidement fondu sous l’impulsion de Napheesa Collier (22 points, 8 rebonds), Lattes-Montpellier revenant à un point avec un peu moins de cinq minutes encore à jouer. Si l’écart entre les deux formations a oscillé entre trois et sept points, c’est à l’entame des 90 dernières secondes que Basket Landes a porté un coup fatal à son adversaire. Un 7-0 en l’espace d’un peu plus d’une minute a permis aux Landaises de prendre dix points d’avance. Un dernier panier de Diandra Tchatchouang (4 points) n’y aura rien changé, Basket Landes s’impose de huit longueurs (72-64) et ajoute à son palmarès ce qui sera sa plus belle ligne. Après six titres avec Bourges, c’est sur le parquet des Tango que Céline Dumerc (3 points, 5 passes) est venue chercher son septième, elle qui ne compte pas s’arrêter en si bon chemin.



BASKET - LIGUE FEMININE / FINAL 4

Finale - Samedi 15 mai 2021 (à Bourges)

Basket Landes - Lattes-Montpellier : 72-64



Demi-finales - Jeudi 13 mai 2021 (à Bourges)

ASVEL - Basket Landes : 73-77

Bourges - Lattes-Montpellier : 73-74