Ligue Féminine (Finale) : Bourges récidive contre l'ASVEL et prend une option pour le titre

BASKET - LIGUE FEMININE / FINALE

BOURGES (1) - ASVEL (3) : 2-0

Bourges récidive, après le match 1 (76-66). Ce mardi soir, dans le cadre du match 2 de la finale de la Ligue féminine de basket, Bourges a de nouveau battu l'ASVEL (78-62) et n'est désormais plus qu'à une victoire du titre de champion de France.Dans le premier quart-temps, son avance maximale a atteint les +9 en toute fin (22-13) et elle n'a pas dépassé les +7 dans le deuxième quart-temps. A la pause, Bourges est rentré au vestiaire avec une petite mais non moins précieuse avance de +1 (34-33), grâce à un panier à trois-points, puisque juste avant, pour la toute première fois de cette rencontre, l'ASVEL avait alors su prendre les devants dans cette rencontre (31-33).Juste après la pause, les Tango ont petit à petit accéléré. Ce qui leur a ainsi permis de s'envoler au niveau du tableau d'affichage. Dans le troisième quart-temps, leur avance a atteint les +14 (54-40). Enfin, en toute fin de rencontre, Bourges a accentué son avance, la portant à +17 (75-58, 77-60), pour finir par la stabiliser définitivement à +16 (78-62)., mais également meilleure marqueuse de cette rencontre, avec des statistiques personnelles de 19 points et 5 rebonds. Mais cela n'a pas suffi, face notamment à la Française Iliana Rupert (16 points, 7 rebonds, 1 passe décisive). Bourges n'a désormais plus qu'une seule petite victoire à aller chercher, du côté de Lyon, le samedi 4 juin prochain. A la clé, son quinzième titre de champion de France.Du 29 mai au 9 juin 2022Match 1 -- ASVEL : 76-66Match 2 -- ASVEL : 78-62Match 3 le 4 juin à LyonMatch 4 (si nécessaire) le 6 juin à LyonMatch 5 (si nécessaire) le 9 juin à Bourges