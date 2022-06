Ligue Féminine (Finale) : 15eme titre pour Bourges, tombeur de l'ASVEL

⭐️ 𝐂'𝐄𝐒𝐓 𝐅𝐀𝐈𝐓 ! 𝐋𝐄𝐒 𝐓𝐀𝐍𝐆𝐎 𝐒𝐎𝐍𝐓 𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍𝐍𝐄𝐒 𝐃𝐄 𝐅𝐑𝐀𝐍𝐂𝐄 ⭐️#FiertéTango pic.twitter.com/xWIFtpEE4t

— 🏆 🏆 Tango Bourges Basket (@BourgesBasket) June 4, 2022

Bourges a tenu avant de frapper

BASKET - LIGUE FEMININE / FINALE

BOURGES (1) - ASVEL (3) : 3-0 >>> BOURGES CHAMPION

Bourges retrouve son trône ! Quatre ans après leur dernier titre de championnes de France, laissant à l’ASVEL et à Basket Landes les honneurs, les Tango ont conclu en beauté une saison de Ligue Féminine qu’elles ont dominé de la tête et des épaules. Déjà victorieuses sur leur parquet des deux premières manches face à l’ASVEL, c’est à Lyon que les joueuses d’Olivier Lafargue ont mis fin au suspense au terme d’un Match 3 accroché. Si Kayla Alexander (10 points, 5 rebonds) a ouvert le score pour les Rhodaniennes, ce sont bien les Berruyères qui ont très tôt fait la course en tête, comptant jusqu’à cinq points d’avance. Toutefois, un dernier flotteur d’Iliana Rupert (6 points, 9 rebonds) a permis à Bourges de virer en tête de six longueurs au terme des dix premières minutes. Bien plus fermé, avec les défenses qui ont pris le pas sur les attaques, le deuxième quart-temps a vu l’ASVEL s’accrocher pour, dans un premier temps, rester sous la barre des dix points. Puis un 8-1 mené par Julie Allemand (6 points, 6 passes) a permis aux protégées de Pierre Vincent d’égaliser juste avant le retour aux vestiaires.Une fin de premier acte qui a marqué un changement de tendance dans cette rencontre. En effet, au retour sur le parquet de la Salle Mado-Bonnet, ce sont les joueuses de l’ASVEL qui ont pris les commandes. Sous l’impulsion d’Aleksandra Crvendakic (14 points, 11 rebonds), les Rhodaniennes ont fait la course en tête pendant quasiment l’intégralité des dix minutes ayant suivi la reprise du jeu. Toutefois, l’écart entre les deux formations n’a jamais dépassé cinq longueurs et, grâce à cinq points dans les 40 dernières secondes signés Keisha Hampton (9 points), c’est Bourges qui a viré en tête à dix minutes de la fin de la rencontre. Ne voulant pas voir ce Match 3 leur échapper, les Tango ont appuyé sur l’accélérateur dès l’entame du quatrième quart-temps. Kirsten Mann (16 points) a inscrit seule un 8-0 pour permettre à sa formation d’atteindre les dix points d’avance pour la première fois de la rencontre. L’ASVEL a tout essayé pour revenir mais sans se rapprocher à moins de trois longueurs. Le jeu des lancers francs et l’efficacité dans l’exercice d’Isabelle Yacoubou (10 points, 7 rebonds) permet à Bourges de s’imposer (53-59) et de célébrer son 15eme titre de champion de France.Du 29 mai au 9 juin 2022Match 1 -- ASVEL : 76-66Match 2 -- ASVEL : 78-62Match 3 - ASVEL -: 53-59