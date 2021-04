Ligue Féminine : Charnay renverse Charleville-Mézières

Charnay a compté jusqu'à... 22 points de retard !



Une fin de saison en beauté avec cette VICTOIRE 🆚 @FlammesCarolo

Bravo à toutes ‼️

— CHARNAY Basket (@cbbs_basket) April 15, 2021



— Flammes Carolo (@FlammesCarolo) April 15, 2021

BASKET - LIGUE FEMININE / 20EME JOURNEE

Dimanche 28 mars 2021

Jeudi 15 avril 2021

Mercredi 21 avril 2021

Charleville-Mézières n'a pas digéré son échec en Eurocoupe. De retour aux affres du championnat après son week-end manqué alors qu'elles n'étaient plus qu'à deux victoires un sacre européen historique, les Flammes Carolo l'ont mal vécu. Six jours après avoir pris l'eau en demi-finale face aux Espagnoles de Valence (80-68) et quatre après une nouvelle défaite, cette fois dans la petite finale face aux Hongroises de Szekszard (68-55), les Ardennaises n'ont pas fait mieux.après celles face à Tarbes et Basket Landes. En quête d'une victoire ailleurs que dans sa salle de la Caisse d'Epargne Arena depuis le 27 décembre dernier (à Landerneau), Amel Bouderra (18 points) et ses partenaires avaient pourtant réussi un départ canon (23-12 pour les joueuses de Romuald Yernaux dans le premier quart-temps), jeudi face à Charnay.Malheureusement pour les Carolomacériennes, elles sont très vite retombées dans leurs travers, avec 27 ballons perdus sur l'ensemble de la partie. Et à la sortie d' un troisième quart-temps qu'elles avaient nettement dominé là aussi (31-21), les Flammes se sont complètement écroulées (31-14) malgré les efforts de l'inévitable Evelyn Akhator, meilleure marqueuse du match avec 22 points.et conserver leur huitième place, juste devant leur adversaire du soir. Les Flammes, qui semblaient tenir leur victoire avant cette ultime période fatale, peuvent se mordre les doigts.Villeneuve d'Ascq -: 69-76- Tarbes : 72-53- Basket Landes : 77-62Nantes -: 53-88- Charleville-Mézières : 79-7720h00 : Lattes-Montpellier - Landerneau