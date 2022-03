Ligue des Champions (Top 16/J6) : Strasbourg s'incline à Tenerife dans un match sans enjeu

Aucune des deux équipes n'a fait d'écart conséquent dans cette rencontre

Les marqueurs strasbourgeois :

BASKET - LIGUE DES CHAMPIONS / GROUPE L

6eme journée

Strasbourg

Classement du Groupe L

Strasbourg 9

Un résultat sans conséquence. Ce mercredi soir, à l'occasion de la sixième et dernière journée du Top 16 de la Ligue des Champions de basket, Strasbourg s'est incliné chez les Espagnols de Tenerife (71-66). Cette défaite n'aura donc pas de suite dans la mesure où la SIG était d'ores et déjà qualifiée pour les quarts de finale de cette compétition. Durant cette rencontre,(14 points, 2 rebonds, 2 passes décisives), qui terminent meilleurs marqueurs de leur équipe, mais également meilleurs marqueurs de cette rencontre.Dès le début de cette rencontre, les débats sont alors apparus particulièrement équilibrés, sans qu'aucune de ces deux formations ne parvienne alors à prendre le large, au niveau du tableau d'affichage. Un scénario qui s'est à nouveau vu lors du deuxième quart-temps. A la pause, Tenerife était bel et bien devant, mais avec une avance de seulement quatre petites unités (42-38)., et leur avance maximale n'a pas dépassé les +10 (54-44). Enfin, dans le quatrième et dernière quart-temps, Strasbourg a repris quelque peu les commandes, mais sans parvenir à conclure (71-66). Les Espagnols terminent en tête du groupe L, tandis que Strasbourg suit juste derrière, à la deuxième place.Jordan Howard (14 points), Léo Cavalière (10 points), Ike Udanoh (7 points), Kameron Taylor (17 points), DeAndre Lansdowne (1 point), Yannis Morin (7 points), Gaylor Curier (10 points).- Rytas Vilnius : 86-81: 71-66Rytas Vilnius 8Szombathely 7