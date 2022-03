Ligue des Champions (Top 16/J6) : Dijon battu par l'Hapoel Holon et éliminé

Dijon menait pourtant encore à la pause

Les marqueurs dijonnais :



C'est la fin de l'aventure européenne. Bravo à nos joueurs pour le parcours et les efforts réalisés. On se concentre à présent sur les dernières journées de championnat et l'objectif des playoffs.

Bon retour à Dijon. On est ensemble 💪#MyJDA #BasketballCL pic.twitter.com/h78QN3oiTt



— JDA Dijon Basket (@jdadijonbasket) March 23, 2022

BASKET - LIGUE DES CHAMPIONS (TOP 16) / GROUPE I

6eme journée - Mercredi 23 mars 2022

Dijon

Classement du Groupe I

Dijon 9

L'aventure européenne de Dijon est terminée. Ce mercredi soir, dans le cadre de la sixième et dernière journée du Top 16 de la Ligue des Champions de basket, la JDA s'est inclinée sur le parquet des Israéliens de l'Hapoel Holon (90-83).La faute notamment aux Américains Adam Smith et Michale Kyser, respectivement meilleur et deuxième meilleur marqueur de cette rencontre avec 29 et 26 points. De son côté, Khadeen Carrington, malgré ses 17 points, n'a donc pas été suffisant.Les visiteurs auront certainement de gros regrets, si l'on se réfère à la physionomie de cette rencontre. En effet, la JDA a assez rapidement pris les choses en main, et se trouvait même devant à la pause (44-47). A ce moment, l'écart était bien minime et, pour ensuite ne plus jamais être rattrapés (90-83). Dijon termine donc à la troisième place du groupe I, avec neuf unités, alors que ce sont les clubs de l'Hapoel Holon et Ludwigsburg qui continuent l'aventure.Khadeen Carrington (17 points), Rashard Kelly (16 points), Chase Simon (7 points), Terrell Gomez (6 points), Robin Ducoté (3 points), David Holston (11 points), Gavin Ware (12 points), Abdoulaye Loum (7 points), Charles Galliou (4 points).Galatasaray -: 58-64: 90-83Galatasaray 7