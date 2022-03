Ligue des Champions (Top 16/J5) : Dijon a son destin en mains après sa victoire sur Galatasaray

There's only 3️⃣ teams standing in Group I! @jdadijonbasket sweep Galatasaray, send them back home with no chance to advance!#BasketballCL #RoadToBilbao

— Basketball Champions League (@BasketballCL) March 16, 2022

Dijon a fini très fort

BASKET - LIGUE DES CHAMPIONS (TOP 16) / GROUPE I

5eme journée - Mercredi 16 mars 2022

Classement du Groupe I

Strasbourg ne sera peut-être pas le seul club français en quarts de finale de la Ligue des Champions. Alors que la SIG a validé son billet ce lundi grâce à son succès en prolongation face à Szombathely, Dijon a toutes les cartes en main pour faire de même. Face à Galatasaray, les joueurs de Nenad Markovic sont allés chercher la victoire qu’il leur fallait. Ce sont pourtant les Turcs, dos au mur avant la rencontre, qui ont pris le meilleur départ mais peinant à creuser un écart significatif avant la fin du premier quart-temps. Menant de six points au bout de ces dix premières minutes, les coéquipiers de Maurice Ndour (25 points, 7 rebonds) ont fait la course en tête jusqu’à la mi-temps mais sans se mettre réellement à l’abri. En effet Galatasaray n’a jamais compté plus de cinq points d’avance et, à quatre secondes de la pause, Chase Simon (6 points) a ramené la JDA à une longueur sur un tir à trois points.Au retour sur le parquet du Palais des Sports Jean-Michel Geoffroy, les Dijonnais ont tout d’abord réduit l’écart pour vite égaliser mais les coéquipiers de David Holston (23 points) n’ont pas su passer devant au tableau d’affichage de manière durable. Après avoir mené de deux longueurs, les Dijonnais ont encaissé un 5-0 pour se retrouver à nouveau menés au score. Toutefois, un tir à trois points signé Rashard Kelly (9 points, 7 rebonds) puis un peu plus de deux minutes durant lesquelles les deux formations sont restées muettes ont permis à Dijon d’aborder les dix dernières minutes à hauteur de leurs adversaires. C’est alors que la JDA a haussé le ton et mis fin au suspense. Grâce à un 10-0, les Dijonnais ont creusé un écart que Galatasaray n’a jamais su combler. S’ils sont revenus à six points, les Stambouliotes n’ont pu faire mieux. Dijon s’impose au final de onze unités (80-69) et jouera sa qualification lors de la dernière journée sur le parquet de l’Hapoel Holon. Galatasaray, de son côté, est déjà éliminé.Ludwigsbourg -: 68-71- Galatasaray : 80-69Dijon 8Galatasaray 6