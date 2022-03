Ligue des Champions (Top 16/J4) : Dijon tombe à nouveau contre Ludwigsbourg

La JDA s'incline ce soir face au @MHP_RIESEN. Nos joueurs n'ont pas démérité et se sont battus pour essayer de revenir au score.

On se retrouve samedi pour un match de gala face à @LDLCASVEL en #BetclicELITE.#MyJDA #Dijon #BasketballCL pic.twitter.com/8EZQAkRNpw



— JDA Dijon Basket (@jdadijonbasket) March 9, 2022

Dijon n’a pas su revenir à hauteur

BASKET - LIGUE DES CHAMPIONS / TOP 16

Groupe I - 4eme journée

Classement du Groupe I

Dijon retombe dans ses travers. Restant sur des succès face à l’Hapoel Holon et contre Galatasaray, les joueurs de la JDA ont une nouvelle fois chuté face à Ludwigsbourg dans le cadre du Top 16 de la Ligue des Champions. Si les deux équipes ont fait jeu égal dans les premières minutes, un 9-0 signé par les Allemands leur a permis de creuser le premier écart significatif et de conclure le premier quart-temps avec une marge de six longueurs. Sous l’impulsion de Tremmel Darden (15 points), les joueurs de John Patrick ont haussé le ton dans les dix minutes menant à la pause. En effet, après s’être rapprochés à un point, les Dijonnais ont pris un très net éclat pour se retrouver menés de treize points avant même la mi-temps, atteinte avec une marge de onze longueurs en faveur de Ludwigsbourg.Une situation qui ne s’est par arrangée pour les joueurs de Nenad Markovic au retour sur le parquet. Une série de huit points consécutifs a permis au club allemand d’atteindre les seize points d’avance. Les coéquipiers de Khadeen Carrington (17 points) ont alors tenté de réagir et, grâce à une fin de troisième quart-temps plus aboutie, ont pu aborder les dix dernières minutes avec huit points de retard. Un dernier quart-temps qui a vu les deux équipes enchaîner des séries et l’écart fluctuer. Menés de treize points, les Dijonnais sont ensuite revenus à six longueurs avant d’encaisser un 10-3 pour voir le match leur échapper de manière quasiment définitive. Une dernière fois revenus à six unités, ils ont terminé la rencontre sur un 6-0 pour Ludwigsbourg. Les Allemands s’imposent de douze longueurs (72-84), leur deuxième succès en trois matchs. La JDA reste en lice pour une place en quarts de finale avec un bilan de deux victoires pour deux défaites mais n’a plus forcément le droit à l’erreur.- Galatasaray : 98-89Dijon -: 72-84Ludwigsbourg 5Galatasaray 2