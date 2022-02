Ligue des Champions (Top 16/J3) : Strasbourg renoue avec le succès

Le quatrième quart-temps à sens unique

Les marqueurs strasbourgeois :

BASKET - LIGUE DES CHAMPIONS / GROUPE L

3eme journée

Strasbourg

Classement du Groupe L

Strasbourg 5 points

Strasbourg se fait plaisir. Ce mardi soir, à l'occasion de la troisième journée du Top 16 de la Ligue des Champions de basket, Strasbourg s'est très nettement imposé sur le parquet des Hongrois de Szombathely (63-85). Une victoire marquée notamment par une défense particulièrement impressionnante de la part des SIGmen.de son équipe alsacienne mais également meilleur marqueur de cette rencontre, avec des statistiques personnelles de 22 points, 5 rebonds et 3 passes décisives. A ses côtés, ils sont également quatre Strasbourgeois à avoir atteint ou dépassé les dix points : les Français Matt Mitchell (14 points), Léo Cavalière (12 points) et Jean-Baptiste Maille (10 points) sans oublier l'Américain Ike Udanoh (12 points).En face, le Hongrois Zoltan Perl a semblé bien seul, lui qui termine meilleur marqueur de sa formation, mais également deuxième meilleur marqueur de cette rencontre, avec des statistiques personnelles de 21 points, 3 rebonds et 3 passes décisives. La partie a été relativement serrée, lors du premier quart-temps, durant lequel aucune des deux formations n'a donc réussi à prendre le large, au niveau du tableau d'affichage., mais avec seulement trois longueurs d'avance (33-36). C'est donc après la pause que tout s'est accéléré. Dans le troisième quart-temps, Strasbourg a fait cavalier seul, mais sans toutefois prendre une avance définitive. Chose qui s'est finalement vérifiée dans le quatrième et dernier quart-temps, où le club français a alors infligé un cinglant 8-24 à son adversaire d'un soir. La SIG s'empare provisoirement de la tête du classement du groupe L, tandis que Szombathely reste lanterne rouge.Taylor (6 points), Lansdowne (22 points), Mitchell (14 points), Maille (10 points), Curier (1 point), Cavalière (12 points), Udanoh (12 points), Morin (6 points).Szombathely -: 63-85Tenerife - Rytas VilniusTenerife 4Rytas Vilnius 3Szombathely 3