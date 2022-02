Ligue des Champions (Top 16) : Strasbourg impuissant face à Tenerife

Une victoire et une défaite pour Strasbourg pour débuter le Top 16 de la Ligue des Champions ! Après avoir dominé Rytas la semaine passée en ouverture, la SIG a lourdement chuté à domicile contre Tenerife. Les Espagnols, qui avaient eux aussi gagné leur premier match, l'ont emporté 67-85 en Alsace. Ce fut un match sans pour Strasbourg, qui a été mené du début à la fin de cette rencontre. Après le premier quart, l'affaire semblait déjà entendue, avec un 14-26 en faveur des joueurs de Tenerife. Le deuxième quart s'est un peu mieux passé, mais à la mi-temps, la SIG était encore menée 32-47. Le troisième quart ne lui a pas permis de revenir, au contraire, et les Espagnols ont encore creusé l'écart pour le porter à +21 (44-65, 30eme).

La SIG deuxième de son groupe

Strasbourg a profité du dernier quart pour revenir un peu, et au final s'incliner de 18 points, mais il y a bien longtemps qu'il n'y avait plus de suspense. Les Alsaciens ont notamment péché au tir à 3 points, avec seulement 5 tirs réussis sur 17, contre 11 sur 26 pour Tenerife. Trois Strasbourgeois sont parvenus à franchir la barre des 10 points (Taylor, Lansdowne, Curier), mais aucun n'a dépassé les 12. Suite à ce match, la SIG occupe la deuxième place du groupe L à quatre journées de la fin, sachant que les deux premiers de chaque groupe se qualifieront pour les quarts de finale. La semaine prochaine, elle se rendra chez les Hongrois de Szombathely, la lanterne rouge, mais qui n'avait perdu que de six points contre Tenerife la semaine passée.



Les marqueurs strasbourgeois : Cavalière (6), Udanoh (10), Taylor (11), Lansdowne (11), Curier (12), Mitchel (4), Bohacik (7), Maille (6)