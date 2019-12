Ligue des Champions : Sur sa lancée, Strasbourg s'impose à Ankara

Strasbourg ne fait rien comme les autres ! Battue lors de ses trois dernières sorties en Ligue des Champions de basketball, la SIG a su profiter de ses trois victoires de suite à l’extérieur en Jeep Elite pour prendre confiance hors de ses bases et, sur le parquet d’Ankara, ça a payé. Si l’entame de match a été accrochée, les Strasbourgeois ont su conclure le premier quart-temps par un 9-0 pour mettre leurs adversaires dans le doute et ça a marché. Durant l’ensemble du deuxième quart-temps, les coéquipiers d’Ali Traoré (15 points) ont mené au score avec jusqu’à onze points d’avance mais un 11-4 dans les dernières minutes a permis à Ankara de se rapprocher à quatre longueurs au moment de revenir aux vestiaires.

Strasbourg a éteint l’ancien leader de son groupe

Leader du Groupe A de la Ligue des Champions, le club turc n’a pas trouvé de solutions face au jeu de l’équipe menée par Vincent Collet. Malgré un grand Moustapha Fall (21 points, 14 rebonds), les joueurs d’Ankara n’ont que trop rarement mené au score dans la deuxième période. Ça n’a même duré que 42 secondes en début de troisième quart-temps, avec jusqu’à trois points d’avance pour les Turcs, avantage effacé par un tir à trois points de Thomas Scrubb (14 points). Dès lors, les Strasbourgeois ont fait mieux que résister pour laisser à peine leurs adversaires revenir à hauteur et, grâce à un 6-0 final, s’imposer de huit longueurs (75-83). Après sept journées, la SIG pointe à la septième place de son groupe mais, malgré un bilan négatif, se relance en n’étant qu’à deux points de Manresa, nouveau leader à la suite de la défaite d’Ankara.



BASKET - LIGUE DES CHAMPIONS / GROUPE A

7eme journée

Mardi 3 décembre 2019

Ostende - Torun : 105-103

Lietkabelis Panevezys - Hapoel Holon : 78-72

Dinamo Sassari - Manresa : 73-74



Mercredi 4 décembre 2019

Ankara - Strasbourg : 75-83



Classement du Groupe A

1- Manresa 12 points

2- Ankara 12

3- Dinamo Sassari 12

4- Ostende 10

5- Lietkabelis Panevezys 10

6- Hapoel Holon 10

7- Strasbourg 10

8- Torun 8