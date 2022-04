Ligue des Champions : Strasbourg s'arrête en quarts

Malgré le meilleur match en carrière de Mitchell...



BASKET - LIGUE DES CHAMPIONS / QUARTS DE FINALE RETOUR

Mardi 12 avril 2022



Strasbourg

De nouveau battue par l'Hapoel Holon (81-80), mardi soir sur le parquet du Rhénus en Alsace lors de son quart de finale retour face aux Israéliens, la SIG a dit du même coup adieu à l'Europe. Lourdement battus à l'aller en Israël (93-75), les Alsaciens devaient impérativement prendre leur revanche et l'emporter pour s'offrir une belle, sur le terrain de l'Hapoel Holon. Les supporters strasbourgeois étaient certains lorsque la sirène a renvoyé les deux formations aux vestiaires à la pause que leur équipe préférée allait obtenir ce succès synonyme de match décisif. Bien décidés à se racheter après la gifle du match aller, les joueurs de Lassi Tuovi ont ainsi nettement dominé leurs bourreaux du 6 avril dernier lors d'une première mi-temps à sens unique (25-16 pour la SIG dans le premier quart-temps, 24-19 dans le deuxième et 14 points d'avance). L'homme de la soirée côté strasbourgeois Matt Mitchell était alors déjà déchaîné et semblait capable presque à lui seul de terrasser les Israéliens et leur tandem d'Américains composé de Tyrus McGee (21 points) et Joe Ragland (16).Malheureusement pour le bouillant public du Rhénus, la mi-temps a visiblement complètement coupé les jambes des Strasbourgeois, méconnaissables dans le premier quart-temps (27-12 pour les Israéliens). L'Hapoel Holon, injouable dans cette période, en a profité pour repasser devant, etA trente secondes de la fin, l'arrière US de Strasbourg a redonné un point d'avance aux siens sur un and-one.Ce n'est pas encore cette année que les SIGmen, finalistes de l'Eurocoupe en 2016, soulèveront une Coupe d'Europe.: 80-81 (75-93 à l'aller)