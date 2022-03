Ligue des Champions : Strasbourg reste en course pour les quarts

Une bonne chose de faite pour la SIG ! Trois jours après être allé s'imposer à Fos-sur-Mer en Betclic Elite, Strasbourg recevait les Hongrois de Szombathely lors de la 5eme journée du Top 16 de la Ligue des Champions, avec la quasi-obligation de l'emporter pour rester en course pour la qualification en quarts de finale. Et les Alsaciens l'ont emporté 98-86 après prolongation, en passant un peu par toutes les émotions. Ils ont en effet mené largement, avant de voir le Falco revenir, et de finalement s'imposer largement lors des cinq minutes supplémentaires. Après le premier quart-temps, Strasbourg menait 24-16, puis l'avance a même grimpé jusqu'à +11 à la mi-temps (49-38). Une mi-temps qui n'a pas forcément fait du bien aux Hongrois, qui se sont retrouvés menés de 19 points (67-48) à treize minutes de la fin du match. Et soudain, le trou noir pour les Alsaciens, qui ont encaissé un 14-3 à la fin du troisième quart. Le Falco Szombathely, en pleine confiance, a poursuivi sur sa lancée dans le dernier quart, et a fini par égaliser (72-72) à 4'57 de la fin.

Taylor et Lansdowne portent Strasbourg

Les deux équipes sont ensuite passées devant tour à tour, et sur un tir de Kameron Taylor, Strasbourg pensait peut-être avoir fait le plus dur en menant 82-79 à 54 secondes du buzzer, mais Akos Keller a égalisé à 82-82 en marquant son premier lancer-franc à 28 secondes de la fin. Il a heureusement manqué le deuxième, puis le meilleur marqueur hongrois Zoltan Perl (24pts, 10rbds) a également raté le tir de la victoire au buzzer, et il a donc fallu disputer une prolongation. Une prolongation lors de laquelle la SIG a archi-dominé, avec un 7-0 pour commencer et un 16-4 au total. C'est donc une troisième victoire en cinq matchs dans ce Top 16 pour les Strasbourgeois, qui ont pu compter sur un grand Kameron Taylor (18pts, 7rbds), bien aidé par DeAndre Lansdowne (17pts, 6rbds). Grâce à ce succès, la SIG reste deuxième du groupe L, à égalité de points avec Tenerife (qui a un match en moins), où elle se rendra la semaine prochaine. Tout reste reste possible dans cette poule.



Les marqueurs strasbourgeois : Howard (13), Udanoh (9), Taylor (18), Mitchell (12), Maille (16), Cavalière (4), Lansdowne (17), Curier (9)