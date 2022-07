Ligue des Champions : Strasbourg remplace Pau-Lacq-Orthez

Tirage au sort jeudi

Les équipes qualifiées pour la Ligue des Champions :

JDA Bourgogne (FRA)

Limoges CSP (FRA)

SIG Strasbourg (FRA)

Le 23 juin dernier, le club de Pau-Lacq-Orthez apprenait qu’il n’était pas autorisé à jouer en Betclic Elite la saison prochaine en raison de ses graves problèmes financiers. En attendant les différents recours, l’Elan a appris une autre mauvaise nouvelle mardi, qui découle de la première : il n’est pas non plus autorisé à jouer en Ligue des Champions la saison prochaine. Les organisateurs de la troisième Coupe d’Europe dans la hiérarchie continentale ont annoncé que Pau était remplacé par Strasbourg, qui avait au départ passer par un tour de qualification, pour la saison régulière. Alors que l’Elan avait terminé 6eme de la saison régulière et avait atteint les demi-finales des play-offs, avant d’être éliminé par Monaco,, et les vainqueurs de groupe accéderont directement au deuxième tour (Round of 16), tandis que les équipes classées deuxième et troisième s'affronteront lors des séries de play-in en janvier 2023. En 2022, ce sont les Espagnols de Tenerife qui ont remporté cette Ligue des Champions, au détriment de leurs compatriotes de Manresa. La SIG avait été éliminée en quarts de finale par l'Hapoel Holon.AEK (GRE), Bahcesehir College (TUR), BAXI Manresa (ESP), Bnei Herzliya (ISR), Darussafaka (TUR), Dinamo Banco di Sardegna Sassari (ITA), ERA Nymburk (RTC), Filou Oostende (BEL), Galatasaray Nef (TUR), Hapoel Bank Yahav Jerusalem (ISR), Hapoel Holon (ISR), champion de Hongrie (Egis Kormend ou Falco Szombathely), Igokea m : tel (BIH),, Legia Warszawa (POL), Lenovo Tenerife (ESP),, MHP Riesen Ludwigsburg (GER), PAOK mateco (GRE),, Peristeri (GRE), Pinar Karsiyaka (TUR), Rytas Vilnius (LIT), Surne Bilbao (ESP), Telekom Baskets Bonn (ALL), UCAM Murcia (ESP), Unahotels Reggio Emilia (ITA), VEF Riga (LET).