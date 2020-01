Ligue des Champions : Strasbourg perd en Isräel

Les affaires se compliquent pour Strasbourg en Ligue des Champions... La SIG, actuelle neuvième de Jeep Elite, s'est inclinée 101-94 à Holon, sixième du championnat d'Israël, à l'occasion de la 11eme journée de la saison régulière. Une sixième défaite signifiant que les Alsaciens pointent toujours à une victoire de la quatrième place (occupée par Holon, qui avait également gagné au match aller) qualificative pour les huitièmes de finale, alors qu'il ne reste plus que trois journées à disputer. Lors de cette rencontre, Strasbourg a été au coude à coude avec son adversaire jusqu'à la 14eme minute (36-37), avant d'encaisser un 12-0 qui a mis les Israéliens sur de bons rails (54-42, mt). Leur avance a grimpé jusqu'à +17, et les hommes de Vincent Collet n'ont jamais été en mesure de revenir à moins de sept points, malgré le bon match de Gabe York (23pts) et Ali Traoré (21pts). Strasbourg n'a donc plus beaucoup de droit à l'erreur dans cette phase de poule, et une victoire contre Sassari (3eme) dans huit jours sera presque indispensable.



Les marqueurs strasbourgeois : Dallo (6), Inglis (9), Reynolds (12), Traoré (21), York (23), Nzeulie (11), Scrubb (6), Serron (6)