Ligue des Champions : Strasbourg passe encore à côté, Dijon toujours aussi solide

Jouant les premiers rôles en Jeep Elite, Dijon est également en forme en Ligue des Champions. En déplacement sur le parquet de Brindisi, avant-dernier de son groupe, les joueurs de la JDA sont allés chercher une courte victoire après avoir nettement mené au score. Si l’entame de match a été serrée, les Dijonnais ont pris le large en fin de premier quart-temps avant de consolider leur avantage avant la mi-temps. Les coéquipiers de Rasheed Sulaimon (23 points) ont eu jusqu’à 19 points d’avance en milieu de troisième quart-temps avant de voir Brindisi revenir dans le match. Emmenés par Darius Thompson (22 points, 7 passes), les Italiens ont grignoté leur retard pour revenir à quatre points dans les derniers instants mais les joueurs de Laurent Legname n’ont pas craqué et s’imposent de cinq points (88-93) pour garder la première place du Groupe D devant Bonn.



BASKET - LIGUE DES CHAMPIONS / GROUPE D

10eme journée

Mardi 7 janvier 2020

Neptunas Klaipeda - PAOK Salonique : 80-86

Besiktas - Bonn : 80-76



Mercredi 8 janvier 2020

Szombathely - Saragosse : 70-77

Brindisi - Dijon : 88-93



Classement du Groupe D

1- Dijon 17 points

2- Bonn 16

3- Saragosse 16

4- Szombathely 15

5- Neptunas Klaipeda 14

6- PAOK Salonique 14

7- Brindisi 14

8- Besiktas 14

Strasbourg n’a pas amélioré sa situation

Après deux victoires face à Ankara et Ostende, Strasbourg est nettement retombé dans ses travers. Après sa lourde défaite à domicile face à Torun, les joueurs de Vincent Collet ont connu une nouvelle désillusion sur le parquet de Manresa. L’ouverture du score signée Damien Inglis, ses deux seuls points du match, après 32 secondes de jeu a été le seul moment où la SIG a mené au score dans cette rencontre. Malgré un quatuor composé de Thomas Scrubb (15 points, 6 rebonds), Ali Traoré, Gabe York (13 points chacun) et Travis Trice (11 points), les Alsaciens ont sombré sur le parquet espagnol. Menés de huit longueurs après dix minutes de jeu, les joueurs de la SIG ont vu l’écart enfler sans cesse pour dépasser les 20 points en fin de troisième quart-temps. Emmenés par Luke Nelson et Deividas Dulkys (15 points chacun), les joueurs de Manresa ont poussé jusqu'au terme de la rencontre pour s’imposer de 24 points (92-68). Les Espagnols, avec cette septième victoire en dix matchs, mènent ce Groupe A à égalité avec Ankara et Sassari. Strasbourg, battu pour la sixième fois en dix journées, pointe à la septième et avant-dernière place du groupe.



BASKET - LIGUE DES CHAMPIONS / GROUPE A

10eme journée

Mardi 7 janvier 2020

Ostende - Sassari : 88-82



Mercredi 8 janvier 2020

Ankara - Lietkabelis Panevezys : 92-83

Hapoel Holon - Torun : 99-86

Manresa - Strasbourg : 92-68



Classement du Groupe A

1- Manresa 17 points

2- Ankara 17

3- Sassari 17

4- Ostende 15

5- Lietkabelis Panevezys 14

6- Hapoel Holon 14

7- Strasbourg 14

8- Torun 12