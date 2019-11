Ligue des Champions : Strasbourg n'y arrive pas

Que cette saison est difficile pour la SIG... En déplacement en Italie pour affronter le Dinamo Sassari, les Strasbourgeois sont repartis avec une lourde défaite dans les valises (90-67). Comme si la Ligue des Champions mettait en exergue les difficultés du collectif de Vincent Collet au lieu de lui offrir une parenthèse ensoleillée loin d'un championnat qui est également mal engagé. Le dixième de Jeep Elite n'a jamais réussi à rivaliser avec le 3eme de Lega A. Les Sardes ont maintenu les partenaires d'Ali Traoré à dix points durant le premier quart-temps. Une intensité qui a fait mal aux Sigmen, incapables de revenir durant le deuxième quart-temps. L'embellie offensive a commencé à la 16eme minute quand l'équipe de Gianmarco Pozzecco avait déjà 27 points d'avance. Un écart qui a atteint les 30 unités avant de redescendre quand les remplaçants italiens ont pu sortir du banc. Gabe York a peut-être été le meilleur scoreur du match, il était trop seul face au collectif de Sassari où cinq joueurs ont dépassé le cap des 11 points. Parmi eux, Miro Bilan, l'ancien joueur de l'ASVEL et de la ... SIG.

Une indiscipline qui coûte cher à la SIG

Le banc italien a fait une grande différence dans cette rencontre avec 21 points de plus que son homologue français. Plus globalement, il a manqué de la discipline à Strasbourg. Autant en attaque qu'en défense. D'un côté du terrain, les pertes de balle ont offert 21 points à Sassari. De l'autre, les 17 fautes commises ont débouché sur 22 lancers-francs italiens. Des détails à corriger assez vite si les Alsaciens veulent sortir de ce groupe A de la Ligue des Champions. Et se faciliter la tâche pour s'offrir une saison plus proche de leurs standards habituels.



Les marqueurs strasbourgeois : Trice (9), Serron (2), Inglis (6), Dallo (6), Miyem (0), Beyhurst (0), Scrubb (13), Traoré (6), York (21), Grant (4).