Les affaires se compliquent pour Strasbourg en Ligue des Champions... La SIG, actuelle neuvième de Jeep Elite, s'est inclinée 101-94 à Holon, sixième du championnat d'Israël, à l'occasion de la 11eme journée de la saison régulière. Une sixième défaite signifiant que les Alsaciens pointent toujours à une victoire de la quatrième place (occupée par Holon, qui avait également gagné au match aller) qualificative pour les huitièmes de finale, alors qu'il ne reste plus que trois journées à disputer. Lors de cette rencontre, Strasbourg a été au coude à coude avec son adversaire jusqu'à la 14eme minute (36-37), avant d'encaisser un 12-0 qui a mis les Israéliens sur de bons rails (54-42, mt). Leur avance a grimpé jusqu'à +17, et les hommes de Vincent Collet n'ont jamais été en mesure de revenir à moins de sept points, malgré le bon match de Gabe York (23pts) et Ali Traoré (21pts). Strasbourg n'a donc plus beaucoup de droit à l'erreur dans cette phase de poule, et une victoire contre Sassari (3eme) dans huit jours sera presque indispensable.



Les marqueurs strasbourgeois : Dallo (6), Inglis (9), Reynolds (12), Traoré (21), York (23), Nzeulie (11), Scrubb (6), Serron (6)

Pau remporte un match de folie

Pau-Lacq-Orthez est toujours en vie dans cette Ligue des Champions ! En s'imposant 80-76 contre Burgos, l'Elan garde espoir, mais compte toujours deux victoires de retard sur le quatrième à trois journées de la fin. Cette rencontre a été connu un scénario complètement fou ! Arès un premier quart-temps équilibré (21-18), Pau a pris le large pour mener 47-35 à la mi-temps, puis les Espagnols ont largement dominé le troisième quart-temps (27-12) pour compter trois points d'avance (59-62). A 8'25 de la fin, Burgos menait encore de sept points (59-66), avant d'encaisser un terrible 16-0 (75-66), puis se réussir un 6-0 dans la foulée. Mais à 75-72 à 22 secondes de la fin, Pau s'est montré solide au petit jeu des lancers-francs et a fini par décrocher cette victoire capitale. Ekene Ibekwe (20pts, 7rbds) et Justin Dentmon (24pts, 5pds) se sont montrés décisifs. Mais pour continuer à rêver, il faudra aller gagner chez l'Hapoel Jérusalem, deuxième du groupe, la semaine prochaine. Mission impossible ?



Les marqueurs palois : Dentmon (24), Diawara (4), Dramé (7), Ibekwe (20), Moore (6), Cornelie (6), Leslie (5), Mbodj (3), Stojanovski (5)