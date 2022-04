Ligue des Champions (Quarts de finale aller) : Strasbourg dominé par l’Hapoel Holon

🏀Match aller des 1/4 de finale de la #BasketballCL

Strasbourg n’a pas fait douter longtemps l’Hapoel Holon

BASKET - LIGUE DES CHAMPIONS / QUARTS DE FINALE ALLER

Mardi 5 avril 2022

Mercredi 6 avril 2022

Strasbourg va devoir réagir pour encore croire à un Final Four de la Ligue des Champions. En déplacement sur le parquet de l’Hapoel Holon lors du match aller des quarts de finale, le club alsacien a subi un large revers. La formation israélienne a pris le large dès les premiers instants de la rencontre, pour compter jusqu’à dix longueurs d’avance avant même la fin du premier quart-temps. Jordan Howard (14 points) puis DeAndre Lansdowne (5 points) ont alors permis à la SIG de réagir pour revenir à six longueurs au terme des dix premières minutes. Sur leur lancée, les Alsaciens se sont rapprochés à quatre unités… avant d’encaisser un 10-0 qui a permis à l’Hapoel Holon de reprendre le large au tableau d’affichage. Heureusement, après avoir pris un nouvel éclat alors qu’ils venaient de repasser sous la barre des dix longueurs de retard, les joueurs de Lassi Tuovi ont fini fort le deuxième quart-temps avec un 9-0 qui les a rapprochés à seulement sept points des Israéliens.Au retour sur le parquet, Strasbourg a continué à faire jeu égal avec les joueurs de l’Hapoel Holon mais ça n’a pas duré très longtemps. Emmené par Chris Johnson (18 points, 9 rebonds) et Joe Ragland (12 points, 12 passes), le club israélien s’est une nouvelle fois détaché au score grâce à un 10-0. Mais, cette fois, la SIG n’a pas été en mesure de réagir. Menés de douze points à dix minutes de la fin de la rencontre et malgré Matt Mitchell (18 points, 7 rebonds) ainsi que Kamron Taylor (16 points), les Alsaciens n’ont jamais pu espérer revenir, passant au-dessus de la barre des 20 longueurs de retard très tôt dans le quatrième quart-temps avant de s’évertuer à revenir en-dessous. Au final, l’Hapoel Holon l’emporte de 18 points (93-75) et prend l’avantage dans la série. Strasbourg aura l’occasion de se reprendre et d’égaliser à une victoire partout le 12 avril prochain, pour éviter que son parcours européen ne s’achève aux portes du dernier carré.- Ludwigsbourg : 76-73- Unicaja Malaga : 86-63- Strasbourg : 93-75Tenerife - Bursa