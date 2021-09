Ligue des Champions (Qualification) : Le Mans ne disputera pas la saison régulière

𝗙𝗶𝗻 𝗱𝗲 𝗺𝗮𝘁𝗰𝗵 ⏱️

C'est fini, les russes s'imposent. On est tombé sur une très bonne équipe. La qualification en @BasketballCL nous échappe 😟 #ToujoursEnsemble #BasketballCL pic.twitter.com/AAtNcYt6Dp



— MSB_Officiel 🦁 (@MSB_Officiel) September 16, 2021

Le Mans avait pourtant bien entamé cette rencontre

On ne verra pas Le Mans, cette saison, en saison régulière de Ligue des Champions de basket masculin, ni dans aucune autre Coupe d'Europe d'ailleurs. En effet, ce jeudi soir, le club français s'est incliné contre les Russes de Parma Perm (69-82), dans le cadre des demi-finales du tournoi de qualification 4 pour la prestigieuse compétition. Un tournoi qui se déroule du côté de Sofia en Bulgarie alors que cette rencontre en particulier a eu lieu à l'Armeets Arena., avec des statistiques personnelles de 22 points, 6 rebonds et également 8 passes décisives, bien suppléé notamment par TaShawn Thomas, qui termine à 16 points, 6 rebonds et 1 passe décisive. En face, les Russes n'étaient donc évidemment pas en reste, avec notamment Jeremiah Hill et ses 17 points, 3 rebonds et 6 passes décisives.Le Mans avait mieux entamé cette rencontre, en prenant même les commandes, au niveau du tableau d'affichage, jusqu'à mener 11-8. A partir de ce moment-là, leurs adversaires d'un soir ont pris les choses en main pour ensuite ne plus jamais les lâcher.et dans le troisième quart-temps (57-46), puis les +14 dans le quatrième et dernière quart-temps (78-64). Exempté du premier tour, Le Mans repart donc directement chez lui. De son côté, Parma Perm enchaine là une deuxième victoire de suite, après celle du premier tour enregistrée contre les Israéliens de l'Hapoel Eilat (79-76), ce mardi. Il ne reste désormais plus qu'une marche à franchir. Une finale qui se déroulera ce samedi à 17h30, contre les Ukrainiens de Prometey. Le vainqueur de cette rencontre sera l'heureux élu qui accèdera alors à la saison régulière et intégrera directement le groupe A.