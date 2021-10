Ligue des Champions : Première défaite pour Strasbourg

La SIG donne tout mais en vain



🟥🟥🟥🟥𝐒𝐂𝐎𝐑𝐄 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋

Défaite de nos SIGmen qui s'inclinent seulement de 2pts face à @TofasSporKulubu. Pas de têtes basses, rendez-vous samedi à 20h face à Pau-Lacq-Orthez !



✅ @sigstrasbourg : 74

✅ @TofasSporKulubu : 76 #gosig #SIGBURSA #BasketballCL pic.twitter.com/nJiM1ZTHeR



— SIG Strasbourg (@sigstrasbourg) October 26, 2021

BASKET - LIGUE DES CHAMPIONS / GROUPE F

3eme journée

Strasbourg - Tofas Bursa : 74-76

Classement du Groupe F

1- Tofas Bursa 5 points

2- Strasbourg 5

4- BC Kalev 4

Il fallait bien que cela arrive un jour. Strasbourg espérait toutefois que cela n'interviendrait pas dès la 3eme journée.Leurs bourreaux du soir en profitent pour prendre les commandes du groupe F après cette 3eme journée en délogeant les Strasbourgeois de cette première place qu'ils occupaient encore au moment de l'engagement mardi soir au Rhénus. Il faut dire que si cette SIG qui restait sur trois victoires toutes compétitions confondues et avait gagné de deux points son premier match à domicile dans la compétition ne s'est inclinée que de deux points à l'arrivée face aux Turcs, elle pouvait difficilement espérer gagner étant donné l'entame de match catastrophique qu'elle a offerte à son public.Très vite distancés, les Strasbourgeois comptaient ainsi douze longueurs de retard déjà (25-13) avant de débuter le deuxième quart-temps. Grâce à Yannis Morin et John Roberson notamment, le 9eme du classement de BetClic Elite après cinq journées s'est bien repris et est revenu progressivement à hauteur de son adversaire. Il l'a même dépassé dans la ferveur que vous pouvez imaginer. Malheureusement pour la SIG, elle n'a jamais réussi à prendre ses distances. Bursaspor en a profité pour repasser devant. Strasbourg, au prix d'un nouvel effort, a un temps réussi à égaliser, mais il était dit que les Turcs auraient le dernier mot. Première de chute pour la SIG, qui tentera dès samedi contre Pau-Lacq-Orthez de redémarrer une série.Filou Oostende 4Le premier de chaque groupe se qualifie pour le deuxième tour. Les équipes classées 2eme et 3eme disputeront des barrages au meilleur des trois matchs.