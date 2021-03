Ligue des Champions (Play-offs/J5) : Vainqueur à Nizhny Novgorod, Strasbourg garde espoir

Strasbourg est en passe de s’offrir un petit miracle. Battu lors de ses trois premières sorties dans les play-offs de la Ligue des Champions, le club strasbourgeois jouera sa qualification la semaine prochaine au Rhénus face à Ankara. Pour s’offrir un tel scenario, les joueurs de Lassi Tuovi ont réalisé un exploit, celui d’infliger à Nizhny Novgorod sa première défaite dans cette phase de la compétition et sur son parquet en prime. Tout d’abord indécise, avec aucune des deux équipes qui n’a pris plus de quatre points d’avance durant le premier quart-temps, cette rencontre a tourné en faveur du club russe dans les dix minutes menant à la mi-temps. Grâce à Andrey Vorontsevich (15 points, 6 rebonds) et Alexander Gankevic (15 points), Nizhny Novgorod a fait subir un supplice à la SIG qui a d’abord encaissé un 12-0 avant de voir l’écart s’installer durablement au-dessus des dix longueurs, s’établissant à douze au moment de retrouver les vestiaires.

Strasbourg a retourné le match

Le discours à la pause de Lassi Tuovi a payé car les coéquipiers d’un très grand Brandon Jefferson (24 points) n’ont pas montré la même détermination. Plus solides en défense, les Strasbourgeois ont retrouvé de l’allant en attaque, signant un 13-0 dans le troisième quart-temps pour revenir à hauteur puis entamer les dix dernières minutes avec un retard limité à trois longueurs. Un dernier quart-temps durant lequel la défense alsacienne a réduit au silence l’attaque russe pour, cette fois, un 15-0 qui a lancé la SIG sur la voie royale avec dix points d’avance à l’entame du money time. Si Nizhny Novgorod est revenu à sept points, ce sont bien les Strasbourgeois qui ont eu le dernier mot avec une victoire de dix longueurs (87-97) qui leur permet de croire à un billet pour le Final Eight de la Ligue des Champions. En effet, grâce à la victoire d’Ankara sur l’AEK Athènes, Strasbourg a beau rester à la dernière place de son groupe, une victoire face à ces même Turcs la semaine prochain les enverra directement pour la phase finale de la compétition.



BASKET - LIGUE DES CHAMPIONS / PLAY-OFFS

Groupe K - 5eme journée - Mercredi 31 mars 2021

TT Ankara - AEK Athènes : 78-66

Nizhny Novgorod - Strasbourg : 87-97



Classement du Groupe K

1- Nizhny Novgorod 9 points

2- AEK Athènes 7

3- TT Ankara 7

4- Strasbourg 7